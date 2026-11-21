Der britische Verteidigungsminister Wes Streeting stellt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf eine Stufe mit einer der größten historischen Figuren Großbritanniens.

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Bei einem Besuch in Kiew zog Wes Streeting einen direkten Vergleich mit Winston Churchill – und fand für Kremlchef Wladimir Putin äußerst scharfe Worte.

"Ich glaube nicht, dass es seit Winston Churchill einen europäischen Staatsführer gegeben hat, der mehr für die Würde und Freiheit nicht nur seines Volkes und Landes, sondern auch unseres Kontinents getan hat", sagte Streeting.

"Wir stehen euch so lange zur Seite, wie es nötig ist"

Der Labour-Politiker betonte die große Anerkennung Großbritanniens für Selenskyjs Führungsstärke und den Mut der ukrainischen Bevölkerung. Zugleich bekräftigte er die Unterstützung seines Landes: "Wir werden euch so lange zur Seite stehen, wie es nötig ist."

Der Vergleich mit Churchill ist in Großbritannien besonders bedeutend. © Bettmann Archive

Der Vergleich mit Churchill ist in Großbritannien besonders bedeutend. Der frühere Premierminister führte das Land während des Zweiten Weltkriegs und gilt bis heute als eine der prägendsten Figuren der britischen Geschichte.

Streeting nennt Putin "kaltblütigen Mörder"

Für den russischen Präsidenten fand Streeting hingegen ganz andere Worte. Putin sei ein "kaltblütiger Mörder", sagte der Minister laut der britischen Nachrichtenagentur PA.

Für den russischen Präsidenten fand Streeting hingegen ganz andere Worte. © EPA

Streeting kritisierte dabei auch Putins Auftritte auf internationalen Gipfeltreffen. Es bringe nichts, wenn der Kremlchef über rote Teppiche schreite und von Frieden spreche, während kurz darauf zivile Infrastruktur massiv bombardiert werde.

"Deshalb denke ich, dass wir in Europa genau wissen, mit wem wir es bei Putin zu tun haben", sagte Streeting.

Forderung nach mehr Unterstützung

Nach dem Absturz mutmaßlich russischer Flugkörper in Polen appellierte der britische Verteidigungsminister zudem an die Verbündeten der Ukraine, das Land noch stärker zu unterstützen.

Der britische Minister Wes Streeting lobte Selenskyj und attackierte Putin scharf. © APA/AFP/WOJTEK RADWANSKI

Sein Besuch in Kiew unterstreicht damit Londons klare Haltung im Krieg gegen Russland.