Der britische Extremschwimmer Lewis Pugh (56) hat das scheinbar Unmögliche gewagt: Mitten im brandgefährlichen Iran-Konflikt durchschwamm der UN-Botschafter Teile der brandgefährlichen Straße von Hormuz.

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Für seinen spektakulären Umwelt-Protest verzichtete der 56-Jährige auf jeglichen Kälteschutz. Nur bekleidet mit Badehose, Schwimmbrille und einer UN-Badekappe stürzte sich Pugh in die Straße von Hormuz.

Rund 15 Kilometer legte er in einer reinen Schwimmzeit von sechseinhalb Stunden zurück – aufgeteilt auf drei Etappen entlang der omanischen Halbinsel Musandam.

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Doch die Aktion wurde brandgefährlich

Gleich zu Beginn erschütterten zwei gewaltige Explosionen das Meer. Nur rund vier Kilometer entfernt ging ein Öltanker in Flammen auf – Pugh musste die erste Etappe aus Sicherheitsgründen sofort abbrechen.

Auch am zweiten Tag wurde es wieder gefährlich. Auf dem Rückweg passierte der Brite einen brennenden Gastanker. Meterhohe Stichflammen zündeten in den Himmel und setzten die Wasseroberfläche rund um das Schiff in Brand.

Lewis Pugh bezwang die Straße von Hormuz. © Kelvin Trautman / Lewis Pugh Foundation

Aufmerksamkeit für bedrohte Ozeane

Als erster Mensch überhaupt wagte Pugh seit Ausbruch der Kämpfe ein Langstreckenschwimmen durch die umkämpfte Handelsstraße.

Durch Dutzende beschädigte Tanker strömen Unmengen an Öl und giftigen Chemikalien ins Meer. Wenn das Morden und die Zerstörung nicht sofort gestoppt werden, droht Korallenriffen, Mangrovenwäldern sowie Delfinen und Meeresschildkröten eine ökologische Katastrophe, die ganze Generationen überdauert. Pughs Botschaft: Waffen nieder, Meerenge öffnen – und die Ozeane retten.

Im Einsatz für die vereinten Nationen

Für den gebürtigen Briten, der in Südafrika aufwuchs, sind lebensgefährliche Extrem-Aktionen nichts neues. Der studierte Meeresrechtler gilt als Ikone: Er schwamm Langstrecken in mehrere Ozeanen der Welt. Berühmt wurde er vor allem durch seine waghalsigen Eis-Trips: Ob im eiskalten Wasser direkt am Nordpol, in einem Gletschersee am Mount Everest oder unter der Eisdecke der Antarktis – Pugh geht regelmäßig an die absolute Grenze des menschlich Machbaren, um Mächtige aufzurütteln. Seit 2013 ist er offizieller UN-Schirmherr der Ozeane.