Ein russischer Marschflugkörper über Polen, schwedische Kampfjets in der Luft und eine brisante Entscheidung: Ein Nato-Pilot durfte das Flugobjekt abschießen – feuerte aber nicht. Jetzt ist bekannt, warum.

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Als im polnischen Luftraum Alarm ausgelöst wurde, stiegen zwei schwedische Gripen-Kampfjets auf. Das Nato-Luftoperationszentrum im deutschen Uedem erteilte den Piloten eine sogenannte "condition-based order". Sie erlaubte ihnen, unter bestimmten Bedingungen selbstständig über den Abschuss eines Flugobjekts zu entscheiden.

Pilot konnte Rakete nicht identifizieren

Einer der schwedischen Piloten versuchte laut dem polnischen General Ireneusz Nowak, ein Objekt abzufangen. Dabei handelte es sich vermutlich um einen russischen Kh-101-Marschflugkörper. Doch trotz der Abschussfreigabe blieb die Waffe am Boden.

Der Grund: Der Pilot konnte das Flugobjekt nicht eindeutig erkennen. Weder mit freiem Auge noch mit den Kameras sowie Wärmebild- und Infrarotsensoren seines Kampfjets gelang die Identifizierung. Nowak führte das auf "extrem schwierige Wetterbedingungen" im Abfanggebiet zurück. Ohne klare Identifizierung eröffnete der Pilot kein Feuer. Darüber berichtete die polnische Zeitung "Rzeczpospolita".

Drei russische Flugobjekte drangen ein

Polens Militär hatte am Freitag insgesamt elf Objekte überwacht, die eine Gefahr für den Luftraum darstellen konnten. Drei davon überquerten die Grenze: zwei Marschflugkörper und eine Drohne. Neben den schwedischen Gripen waren auch zwei polnische F-16-Kampfjets, ein Frühwarnflugzeug, ein niederländischer Tanker sowie bodengestützte Luftabwehr im Einsatz.

Polen sucht nach Absturzstellen

Der Angriff erfolgte in zwei Phasen: Zunächst kamen Drohnen zum Einsatz, darunter schnelle Shahed-Drohnen mit Jet-Antrieb. Danach folgten Kalibr- und Kh-101-Marschflugkörper.

Die polnischen Streitkräfte sicherten anschließend mehrere mögliche Absturzstellen. General Nowak betonte, dass es aus polnischer Sicht keine Zweifel daran gebe, wer hinter dem Angriff stecke.