Manchester City bleibt in der englischen Fußball-Premier-League auch das vierte Spiel in Serie sieglos.

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Der Vizemeister kam am Samstag im Heimspiel gegen Fulham und ÖFB-Teamspieler David Affengruber nicht über ein 1:1 hinaus. City hat aus den letzten vier Ligaspielen nur einen Punkt geholt und bleibt Dritter. Meister und Leader Arsenal kann damit seinen Abstand auf Manchester weiter vergrößern.

Rodrigo Muniz hatte Fulham in Führung gebracht (16.), Elliot Anderson besorgte den Ausgleich für die Elf von Coach Enzo Maresca (57.).

Affengruber zeigte in der Innenverteidigung der Londoner eine starke Leistung gegen Erling Haaland und Co. Ein Treffer des norwegischen Stürmerstars zählte wegen Foulspiels nicht.