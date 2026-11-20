Ungewöhnliche Erfolgsgeheimnisse vor dem Duell mit dem LASK: Wie ein ehemaliger Kampfpilot der norwegischen Luftwaffe den Champions-League-Gegner Bodø Glimt zum skandinavischen Spitzenklub formte.

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Seit acht Jahren amtiert bereits der 58-jährige Kjetil Knutsen als Trainer vom nächsten LASK-Gegner (Dienstag, 18:45 Uhr/live Sky & OE24-Liveticker) Bodø Glimt nördlich vom Polarkreis. Noch ein Jahr länger dauert die Ära des Mentaltrainers, der sicher einzigartig ist – nicht nur in der Champions League, sondern in ganz Fußball-Europa. Der 58-jährige Björn Mannsverk, den Sportdirektor Håvard Sakariassen engagierte, ist ehemaliger Kampfpilot der norwegischen Luftwaffe und warf 2009 bei einem Libyen-Einsatz sogar Bomben. Der Luftwaffen-Veteran weihte die Glimt-Spieler in die Arbeitsweise eines Jet-Geschwaders ein und machte sie fit im Kopf. Dabei setzt er auf eine besondere Kapitäns-Rotation, denn gleich zehn Spieler sind für diese Saison bestimmt, weil Mannsverk nicht einsieht, dass nur einer in der Kabine das Sagen hat und Verantwortung trägt.

Nach jedem Tor bildet Bodø Glimt einen Kreis

Nach jedem erzielten Tor oder Verlusttreffer kommen die Glimt-Spieler zusammen und bilden einen Kreis, um sich nochmals auf ihre Aufgaben zu besinnen. Wie auch vier norwegische Meistertitel hintereinander von 2020 bis 2024 zeigen, haben die ungewöhnlichen Methoden ihre Wirkung nicht verfehlt: Aus einem Mitläufer wurde ein skandinavischer Spitzenklub. Unter den Spielern ist auch einer, der unter einem ehemaligen LASK-Erfolgstrainer das Highlight seiner Karriere hatte. Jens Petter Hauge gehörte zu jener Mannschaft von Eintracht Frankfurt, die unter Oliver Glasner vor drei Jahren in Sevilla gegen die Glasgow Rangers im Elfmeterschießen die Europa League gewann. Glasner setzte ihn meist als Joker ein, auch im Finale, ehe Hauge im Jänner 2023 in seine Heimat zurückkehrte und mit vier Millionen Euro Ablöse der teuerste Star sowie Unterschiedsspieler im Glimt-Kader ist.

Jens Petter Hauge spielte nur sieben Minuten bei der WM

Unterschiedsspieler mit Österreich-Bezug: Jens Petter Hauge – hier im Archivbild im Champions-League-Einsatz – gewann einst unter Ex-LASK-Coach Oliver Glasner mit Eintracht Frankfurt die Europa League und ist nun der teuerste Star im Kader des nächsten LASK-Gegners Bodø Glimt. © IMAGO/ZUMA Press

In der letzten Erfolgssaison war dies noch der dänische Torjäger Kasper Høgh, der im Sommer um 12,8 Millionen Euro zu Celtic Glasgow wechselte, aber bei Schottlands Meister nicht das Scheitern gegen den LASK im Play-off zur Königsklasse verhindern konnte. Hauge war im Sommer auch mit Norwegen bei der Weltmeisterschaft, spielte dort aber nur sieben Minuten und hinterließ keine Spuren – ganz im Gegensatz zu LASK-Torjäger Saša Kalajdžić mit seinem Treffer gegen Algerien.