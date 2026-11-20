Radsport-Wirbel
Doping-Skandal um Österreich-Tour weiter sich aus
Die Internationale Testagentur belegte den Spanier wegen verdächtiger Blutwerte aus den Jahren 2015 und 2023 mit einer Vierjahressperre bis 2030. Außerdem seien seine Ergebnisse von Mitte 2015 bis Mitte 2019 und von August 2023 bis dato annulliert worden, teilte die ITA am Freitag mit.
Auch interessant
Darunter fällt auch sein nach dem Auffliegen des Blutdopings von Denifl 2019 geerbter Gesamtsieg der Österreich-Rundfahrt 2017. Der neue Sieger der damaligen Tour of Austria heißt damit Miguel Angel Lopez. Der Kolumbianer ist derzeit wegen eines späteren Dopingvergehens gesperrt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden