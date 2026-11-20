Der für Stefan Denifl zum Sieger der Österreich-Radrundfahrt 2017 aufgerückte Delio Fernandez ist ebenfalls nachträglich des Dopings überführt worden.

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Die Internationale Testagentur belegte den Spanier wegen verdächtiger Blutwerte aus den Jahren 2015 und 2023 mit einer Vierjahressperre bis 2030. Außerdem seien seine Ergebnisse von Mitte 2015 bis Mitte 2019 und von August 2023 bis dato annulliert worden, teilte die ITA am Freitag mit.

Darunter fällt auch sein nach dem Auffliegen des Blutdopings von Denifl 2019 geerbter Gesamtsieg der Österreich-Rundfahrt 2017. Der neue Sieger der damaligen Tour of Austria heißt damit Miguel Angel Lopez. Der Kolumbianer ist derzeit wegen eines späteren Dopingvergehens gesperrt.