Die Streaming-Highlights im Überblick.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Packender Action-Film: »Spider-Man: Brand New Day«

Spannung. Peter Parkers schmerzhafte Wandlung als Spider-Man ist die einzige Rettung vor einer neuen, unsichtbaren Bedrohung für die Stadt und seine Liebsten.

26.11.

FILM

Drama: »Quasimodo« mit Vincent Cassel, Karim Leklou & Co

. © Hersteller

Paris, 1830. Als sich die Cholera in der Stadt ausbreitet, wird ein Buckliger für medizinische Experimente gejagt und gerät zwischen politische Unruhen und eine unmögliche Liebe.

27.11.

FILM

Doku: »The Tupac Tapes with Angie Martinez«

. © Hersteller

Einblicke. Seit 30 Jahren hielt Angie Martinez ein unveröffentlichtes Interview mit Tupac Shakur unter Verschluss, das sie nur wenige Monate vor seinem Tod aufnahm.

27.11.

FILM

Action-Film: »The Mosquito Bowl« mit Nicholas Galitzine & Co.

. © Hersteller

Spannung. Nach Pearl Harbor treten vier College-Football-Stars den Marines bei und erfahren den wahren Preis des Krieges sowie den Wert ihrer Brüderlichkeit.