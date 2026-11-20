Highlights auf NETFLIX
Packender Action-Film: »Spider-Man: Brand New Day«
Spannung. Peter Parkers schmerzhafte Wandlung als Spider-Man ist die einzige Rettung vor einer neuen, unsichtbaren Bedrohung für die Stadt und seine Liebsten.
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Drama: »Quasimodo« mit Vincent Cassel, Karim Leklou & Co
Paris, 1830. Als sich die Cholera in der Stadt ausbreitet, wird ein Buckliger für medizinische Experimente gejagt und gerät zwischen politische Unruhen und eine unmögliche Liebe.
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Doku: »The Tupac Tapes with Angie Martinez«
Einblicke. Seit 30 Jahren hielt Angie Martinez ein unveröffentlichtes Interview mit Tupac Shakur unter Verschluss, das sie nur wenige Monate vor seinem Tod aufnahm.
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Action-Film: »The Mosquito Bowl« mit Nicholas Galitzine & Co.
Spannung. Nach Pearl Harbor treten vier College-Football-Stars den Marines bei und erfahren den wahren Preis des Krieges sowie den Wert ihrer Brüderlichkeit.
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