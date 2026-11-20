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Spannendes Erotikdrama mit Nicole Kidman: »Babygirl«
Geheimnisse. Eine mächtige Unternehmerin lässt sich auf eine Affäre mit einem Praktikanten ein - und verliert die Kontrolle. Für die Affäre Karriere und Familie aufs Spiel.
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Drama: »Für immer ein Teil von dir – Reminders of Him«
Packend. Verfilmung des Bestsellers von Colleen Hoover: Eine junge Frau will nach Jahren im Gefängnis ihre Tochter kennenlernen.
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Doku: 6. Staffel von »Unfall, Selbstmord oder Mord«
Spurensuche. Ermittler, Zeugen und Angehörige beleuchten mysteriöse Todesfälle.
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Doku: Vierte Staffel von »Fights, Camera, Action!«
Einblicke. Allgegenwärtige Kameras dokumentieren entladende Spannungen auf Straßen rund um den Globus.
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