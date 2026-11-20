Die Streaming-Highlights im Überblick.

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Spannendes Erotikdrama mit Nicole Kidman: »Babygirl«

Geheimnisse. Eine mächtige Unternehmerin lässt sich auf eine Affäre mit einem Praktikanten ein - und verliert die Kontrolle. Für die Affäre Karriere und Familie aufs Spiel.

21.11.

FILM

Drama: »Für immer ein Teil von dir – Reminders of Him«

. © Hersteller

Packend. Verfilmung des Bestsellers von Colleen Hoover: Eine junge Frau will nach Jahren im Gefängnis ihre Tochter kennenlernen.

27.11.

FILM

Doku: 6. Staffel von »Unfall, Selbstmord oder Mord«

. © Hersteller

Spurensuche. Ermittler, Zeugen und Angehörige beleuchten mysteriöse Todesfälle.

30.11.

SERIE

Doku: Vierte Staffel von »Fights, Camera, Action!«

. © Hersteller

Einblicke. Allgegenwärtige Kameras dokumentieren entladende Spannungen auf Straßen rund um den Globus.