Mit einer Fahne und einer Straßenkreideaktion machte Linz am Freitag auf Kinderrechte aufmerksam. Im Mittelpunkt stand der Schutz vor Gewalt.

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Linz. Mit einer besonderen Aktion hat die Stadt Linz am Freitag ein Zeichen für den Schutz von Kindern gesetzt. Anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte wurde gemeinsam mit den Linzer Kinderfreunden die Kinderrechte-Fahne am Hauptplatz gehisst. Im Mittelpunkt stand heuer der Schutz vor Gewalt.

Unter dem Motto "Gewalt gegen Kinder ankreiden" gestalteten Kinder und Jugendliche mit Straßenkreide große Sprechblasen. Darin brachten sie ihre Wünsche, Sorgen und Forderungen zum Ausdruck.

Recht auf sicheres und gewaltfreies Aufwachsen

Vizebürgermeisterin Karin Leitner betonte, dass jedes Kind ein Recht auf ein sicheres und gewaltfreies Aufwachsen habe. Erwachsene müssten Verantwortung übernehmen und Kindern zuhören. Die Stadt setzt deshalb auf moderne Kinderschutzkonzepte in ihren Betreuungseinrichtungen.

Die Aktion erinnerte außerdem daran, dass Kinder neben Schutz auch Anspruch auf Bildung, Gesundheit, Gleichbehandlung und Mitbestimmung haben. Gemeinsam mit den Kinderfreunden will die Stadt das Bewusstsein für diese Rechte stärken. Sie sollen nicht nur an einem Aktionstag, sondern ganzjährig beachtet werden.