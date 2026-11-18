Die bestehende Linzer Weihnachtsbeleuchtung ist mittlerweile mehr als 30 Jahre alt. Die pausbäckigen Engerl werden noch eine Saison länger den Schaum aus der Donau "saugen" und blasen ihn in Form bunter, leuchtender Blasen über die Landstraße in die Stadt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wie jedes Jahr leuchten auch heuer rund 400.000 LED-Lämpchen in der Weihnachtszeit in Linz - 102 Sternen, 64 Girlanden, 83 Kugeln, 309 Scheiben und 20 Engeln. Im Bereich zwischen dem Linzer Hauptplatz und dem Volksgarten wird die Weihnachtsbeleuchtung am 20. November täglich von 15.30 bis 22.30 Uhr eingeschalten, im gesamten Stadtgebiet am 27. November. Rund 388.000 Euro kostet der Lichterglanz.

Künstler sollen mehr Zeit haben

Anfang November fand eine konstituierende Sitzung zu den anstehenden Vergabeverfahren der neuen Weihnachts(Winter)Beleuchtung statt. "Es wurde auch darüber diskutiert, dass der angestrebte Zeitplan, die neue Weihnachtsbeleuchtung bereits 2027 montieren zu können, zu ambitioniert war. Erstens sollen die Künstler*innen mehr Zeit für die Ausarbeitung bekommen. Zweitens wird es aufgrund des Gremienlaufs und den Produktionszeiten erst im Winter 2028 so weit sein", erklärt Finanzstadtrat Thomas Gegenhuber (SPÖ).

Ganzjährige Beleuchtungslösung

Ausschreibungsunterlagen für eine ganzjährige Beleuchtungslösung sind ab Ende November auf der Ausschreibungsplattform ANKÖ verfügbar.