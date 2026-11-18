Zeitplan zu straff
Neue Linzer Weihnachtsbeleuchtung leuchtet erst ein Jahr später als geplant
Wie jedes Jahr leuchten auch heuer rund 400.000 LED-Lämpchen in der Weihnachtszeit in Linz - 102 Sternen, 64 Girlanden, 83 Kugeln, 309 Scheiben und 20 Engeln. Im Bereich zwischen dem Linzer Hauptplatz und dem Volksgarten wird die Weihnachtsbeleuchtung am 20. November täglich von 15.30 bis 22.30 Uhr eingeschalten, im gesamten Stadtgebiet am 27. November. Rund 388.000 Euro kostet der Lichterglanz.
Künstler sollen mehr Zeit haben
Anfang November fand eine konstituierende Sitzung zu den anstehenden Vergabeverfahren der neuen Weihnachts(Winter)Beleuchtung statt. "Es wurde auch darüber diskutiert, dass der angestrebte Zeitplan, die neue Weihnachtsbeleuchtung bereits 2027 montieren zu können, zu ambitioniert war. Erstens sollen die Künstler*innen mehr Zeit für die Ausarbeitung bekommen. Zweitens wird es aufgrund des Gremienlaufs und den Produktionszeiten erst im Winter 2028 so weit sein", erklärt Finanzstadtrat Thomas Gegenhuber (SPÖ).
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Ausschreibungsunterlagen für eine ganzjährige Beleuchtungslösung sind ab Ende November auf der Ausschreibungsplattform ANKÖ verfügbar.
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