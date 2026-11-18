Die geplante Reform der Sozialhilfe ist hochumstritten. "Es ist fair und christlich-sozial, wenn wir Menschen ermutigen, nicht nur Teil der Gesellschaft, sondern auch Teil des Arbeitsmarktes zu werden" verteidigt Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) den Entwurf in einem Interview. In Oberösterreich helfen, wenn nötig, Case-Manager bei Arbeitssuche.

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Durch persönliche und individuelle Beratung und Betreuung unterstützen Casemanager die Bezieher der Sozialhilfe bei deren Bemühungspflicht, ihre soziale Notlage abzuwenden und einen Job zu finden.



"Mit dem neuen Case Management schaffen wir die Möglichkeit, Menschen deutlich früher zu erreichen und ihren Unterstützungsbedarf gezielt abzuklären. Das neue Screening-Gespräch hilft uns, rasch zu erkennen, ob eine Weitervermittlung an spezialisierte Beratungsstellen ausreicht oder eine intensivere Begleitung notwendig ist. Unser Ziel ist es, für jeden Menschen die passende Unterstützung zu finden und konkrete Perspektiven für den Weg zurück in den Arbeitsmarkt zu eröffnen", sagt Stv. Geschäftsführerin des OÖ Hilfswerk, Simone Leibetseder.

197 Personen mit multiplen Problemen

Im Zeitraum von 1. August bis 31. Oktober wurden nach 406 erfolgten Erstgesprächen 197 Personen aufgrund multipler Problemlagen dem Case-Management zugewiesen. Dabei wird ein individueller Maßnahmenplan erstellt, der auf die persönliche Lebenssituation abgestimmt ist und konkrete Schritte zur Verbesserung der Selbsterhaltungsfähigkeit festlegt. Dazu zählen beispielsweise Deutschkurse, Maßnahmen zur gesundheitlichen Stabilisierung, Qualifizierungen oder die gezielte Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt.

Die Einhaltung der im Case-Management individuell vereinbarten Maßnahmenplanung ist eine zentrale Voraussetzung für den Bezug der Sozialhilfe. Wird dieser Plan nicht eingehalten, sind klare Konsequenzen vorgesehen. Bei Nichteinhaltung kann die Auszahlung der Sozialhilfe stufenweise eingestellt werden.

"Insgesamt ist die Zahl der Kürzungen gegenüber dem Vorjahr von 798 auf 667 Fälle zurückgegangen. In erster Linie ist dieser Rückgang auf die geringere Zahl an Verstößen gegen die Integrationspflichten zurückzuführen", sagt Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP).

Neuer Sozialhilfe-Bericht

Um die Entwicklungen im Bereich der Sozialhilfe in Oberösterreich künftig noch nachvollziehbarer darzustellen, wird ein neuer, jährlich erscheinender Sozialhilfe-Bericht eingeführt. Dieser wird in Zukunft jeweils im ersten Halbjahr veröffentlicht.