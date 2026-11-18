Sturmtief "Talia" fegte über Oberösterreich hinweg und sorgte für rund 60 Einsätze der Feuerwehren. In Weißkirchen an der Traun krachten Bäume auf zwei Autos, eine Lenkerin wurde dabei verletzt.

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In den frühen Morgenstunden am Mittwoch mussten die Einsatzkräfte in Oberösterreich wegen des Sturmtiefs "Talia" immer wieder ausrücken. Laut Landes-Feuerwehrkommando Oberösterreich verzeichneten die Feuerwehren innerhalb von sechs Stunden zahlreiche wetterbedingte Einsätze, wie "ORF Oberösterreich" berichtet.

113-km/h-Sturm fegte über das Land

Hauptsächlich galt es, umgestürzte Bäume von Verkehrswegen zu räumen, zudem standen kleinere Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden auf dem Programm. Wie stark der Wind tatsächlich blies, zeigen die Messwerte der "ORF"-Wetterstation in Wolfsegg am Hausruck im Bezirk Vöcklabruck: Dort wurde eine Windspitze von 113 km/h gemessen.

Bäume krachen auf fahrende Autos

Besonders brenzlig wurde die Situation im Bezirk Wels-Land. In Weißkirchen an der Traun stürzten bei stürmischen Böen mehrere Bäume auf die L563 Traunuferstraße. Betroffen war laut "ORF"-Bericht ein Abschnitt der Bergernstraße im Gemeindegebiet von Weißkirchen, wo es schon mehrfach zu ähnlichen Vorfällen gekommen war. Ein großer Baum kippte samt Wurzelstock um und riss dabei weitere Bäume und größere Äste mit auf die Fahrbahn. Zwei Autos wurden von den Bäumen getroffen, beziehungsweise konnten die Lenkenden nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

. In Weißkirchen an der Traun (Bezirk Wels-Land) sind Mittwochfrüh mehrere Bäume auf die L563 Traunuferstraße gestürzt. © laumat/Matthias Lauber

Verletzte Lenkerin ins Klinikum gebracht

Eine Autolenkerin zog sich bei diesem Unfall Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte vor Ort brachte der Rettungsdienst die Frau zur weiteren Behandlung ins Klinikum Wels.

Sperre und weitere Einsätze

Für den Frühverkehr hatte der Vorfall deutliche Folgen: Die Verbindung zwischen Schleißheim und Weißkirchen an der Traun musste komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Feuerwehren zerschnitten die Bäume und unterstützten ein Abschleppunternehmen bei den Aufräumarbeiten. Nach rund eineinhalb Stunden war die L563 Traunuferstraße wieder frei.

Auch an anderen Orten im Bezirk Wels-Land war die Feuerwehr gefragt. In Bachmanning half ein Traktor dabei, einen Baum rasch von der Straße zu ziehen. In Offenhausen stürzte ein Baum auf eine Gartenhütte, und in Gunskirchen sicherten Einsatzkräfte binnen weniger Minuten lose Teile auf einem Hausdach.