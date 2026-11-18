Ein 17-Jähriger gestand, aus "Mordlust" getötet zu haben - ein 84-Jähriger verblutete, seine Frau (80) überlebte knapp. Beim zweitägigen Prozess gegen den Fleischerlehrling aus der Steiermark tun sich Abgründe auf.

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Stmk. Ein erst 17-Jähriger hat im April ein betagtes Ehepaar im steirischen St. Peter am Ottersbach in deren Haus mit einem Messer attackiert, den 84-jährigen Mann brutal im Bett getötet und dessen Ehefrau (80) lebensgefährlich verletzt. Nun muss sich der junge Mann wegen des Verdachts des Mordes im Grazer Straflandesgericht verantworten. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt. Der einheimische Bursche hat die Tat gestanden und als Motiv "Mordlust" angegeben.

U-Haft in der Forensik

Astrid Wagner verteidigt den 17-Jährigen Fleischerlehrling. © oe24

Das betagte Paar kannte er nicht, aber er hatte es gezielt ausgesucht, um sie bewaffnet mit einem Messer und einem Hammer aufzusuchen. Er kletterte in der Nacht über einen Balkon in das Haus seiner Opfer, da er sich aufgrund des Alters wenig Gegenwehr erwartet hatte. Ein kinder- und jugendpsychiatrisches Gutachten liegt vor und aus dem geht hervor, dass er an einer psychischen Störung leidet. Der Fleischerlehrling war zum Tatzeitpunkt allerdings sehr wohl zurechnungsfähig. Die Untersuchungshaft wurde im Juni in eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum umgewandelt.

Verteidigerin Astrid Wagner gibt zu bedenken, dass hier kein (geistig) gesunder junger Mann vor den Geschworenen sitze. "Man kann ihn nicht beurteilen wie einen völlig normalen Menschen." Die Verhaltensaufälligkeiten seien bereits im Kindergarten aufgetreten und auch psychologisch behandelt worden. Die Mutter habe zwar erkannt, dass ihr Sohn Hilfe braucht: "Aber man hätte wohl schon damals genauer hinschauen müssen."

"Ich hab etwas sehr Schlimmes gemacht"

Auf die Frage des Richters, wie sich der Angeklagte bei der Horror-Tat gefühlt habe, kam ein: "Ich kann es nicht sagen. Ich habe mich irgendwie taub gefühlt. Ich hab" keine Freude verspürt oder so."

Zu Hause habe er seine Wunden verbunden, die er sich beim Einschlagen der Terrassentür an einer Glasscherbe zugefügt hatte, und die Mutter geweckt. "Mama, ich hab" was sehr Schlimmes gemacht. Zuck nicht aus, ich hab" zwei Menschen abgestochen." Danach rief er selbst die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen.