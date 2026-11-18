Wann schlägt man am besten zu? Die wichtigsten Tricks, um aus den Angeboten das Meiste rauszuholen.

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Beim Black Friday schnell mal zuzuschlagen ist verlockend. Ein Schnäppchen nach dem anderen taucht in unseren Social-Media-Feeds und Posteingängen wie die berühmte Karotte vor der Nase auf. Ganz schnell glaubt man, wenn man jetzt nicht kauft, verpasst man die Gelegenheit. Dabei sollte man vorsichtig sein, denn nicht hinter jedem Angebot steckt ein wirklich guter Preis.

Vom richtigen Zeitpunkt

Entscheidend ist zum Beispiel, wann du zuschlägst. Der Black Friday ist eigentlich erst am 27. November. Trotzdem jagt jetzt schon ein Angebot das nächste und das Gefühl, schnell kaufen zu müssen, macht sich in uns breit. Die nächsten Tage solltest du dich zurücklehnen und schauen, was passiert: Beobachte die Preise deiner Wunschprodukte. In den nächsten Tagen - ab 23. November - wird es erst richtig interessant. Da starten viele gute Angebote.

Preisverlauf prüfen

Nutze Plattformen wie idealo.at und geizhals.at, um den Preisverlauf im Blick zu behalten. So verhinderst du, dass du auf vermeintliche Rabatte reinfällst, und findest tatsächliche Bestpreise. Warte aber nicht zu lange ab. Spätestens am 27. November wird es Zeit, zuzuschlagen!

Verlasse dich nicht auf einen Shop: Suchst du nach einem Produkt, das mehrere Plattformen führen, vergleiche die Preise. Oft gibt es große Unterschiede und was erst nach einem fairen Angebot klang, ist doch nicht so günstig.

Lass dich nicht verführen

Eigentlich brauchst du es gar nicht, aber der Preis ist so gut, dass du einfach zugreifen musst? Lass die Finger davon: So legst du dir nur Zeug zu, das am Ende herumliegt und nicht genutzt wird. Am besten fährst du, wenn du dir erst eine Shoppingliste erstellst und dann zu einem tollen Preis kaufst, was du wirklich brauchst.

Ein Tipp für Profis: Bevor du auf "Bestellen" klickst, suche nach Gutscheincodes, indem du den Shopnamen und "Gutscheincode" in die Google-Suchmaske eingibst. So kannst du oft noch einen zusätzlichen Rabatt nutzen. Vergiss auch nicht, auf Geburtstagsgutscheine und Kundenclub-Vorteile zu achten.

Achtung vor Fake-Rabatten

Bei uns müssen Shops den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage als Referenz angeben, damit du gleich siehst, ob es sich um ein echtes Angebot handelt. In Online-Shops ist das nicht immer der Fall, daher solltest du Preise unbedingt vergleichen.

Lass dich auch nicht von Countdowns unter Druck setzen. Oft ist ein Angebot zeitlich limitiert, damit du Angst hast, etwas zu verpassen und lieber schnell kaufst, bevor du nachdenkst.