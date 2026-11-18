Betrüger gaben sich per E-Mail als Strabag aus und gaben eine geänderte Bankverbindung bekannt. Der slowenische Autobahnbetreiber Dars überwies tatsächlich insgesamt 2,6 Mio. auf ein Konto im Ausland.

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Wien. Peinlich, aber wahr: Der slowenische Autobahnbetreiber Dars ist offenbar Betrügern zum Opfer gefallen, die sich als das österreichische Bauunternehmen Strabag ausgegeben haben. Das Unternehmen überwies zwischen 2. und 6. November insgesamt 2,6 Millionen Euro auf ein Konto im Ausland in der Annahme, dass das Geld an den österreichischen Baukonzern von Hans-Peter Haselsteiner geht. Zwei Überweisungen konnten rückgängig gemacht werden, 1,8 Mio. Euro sollen aber nicht mehr rückabwickelbar ins Ausland geflossen sein, berichtet der slowenische Rundfunk RTV.

Mit Namen von österreichische Bauunternehmen Strabag hohe Beute "gefisht". © APA

Die Betrüger sollen sich per E-Mail mitgeteilt haben, dass sich die Bankverbindung des Unternehmens geändert habe. Laut RTV soll die zuständige Finanzabteilung bei Dars intern rechtzeitig darauf hingewiesen worden sein, dass es sich bei der E-Mail um Phishing handle. Trotzdem soll dieselbe Abteilung ohne Freigabe der Finanzdirektorin fünf Überweisungen durchgeführt haben. Ein Teil des Geldes dürfte über Deutschland in die Niederlande geflossen sein, der andere Teil vermutlich nach Bulgarien und Rumänien.

Dars ist der staatliche Autobahnbetreiber in Slowenien und gehört zu 100 Prozent dem slowenischen Staat. Die Strabag baut in Slowenien als Teil eines Konsortiums derzeit ein Verbindungsstück der Schnellstraße Velenje-Koroška (Los A - Velenje) inklusive zugehöriger Infrastruktur. Die Schnellstraße ist laut Strabag ein Teil der dritten Entwicklungsachse (Nordkorridor) zwischen Velenje und Slovenj Gradec. Mit dem Projekt soll auch die Mobilität zwischen der österreichischen und der kroatischen Grenze gestärkt werden, teilte die Strabag im März mit. Der Auftragswert beläuft sich auf 194 Mio. Euro.