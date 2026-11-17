Die juristische Schlinge um Thomas Markle zieht sich dramatisch enger. Nach seiner Festnahme in den USA sieht sich der Vater von Herzogin Meghan nun auch auf den Philippinen mit schweren Vorwürfen wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchsmaterials konfrontiert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die juristische Schlinge um Thomas Markle zieht sich dramatisch enger. Nach seiner Festnahme in den USA sieht sich der Vater von Herzogin Meghan nun auch auf den Philippinen mit schweren Vorwürfen konfrontiert.

Ermittlungen in zwei Ländern gegen Herzogin Meghans Vater

Der Vater von Herzogin Meghan muss sich inzwischen vor den Justizbehörden zweier Staaten verantworten. Neben dem bereits laufenden Strafverfahren in den Vereinigten Staaten hat nun auch die philippinische Nationalpolizei (PNP) formell Anklage gegen Thomas Markle erhoben. Diese Entwicklung geht aus einem Bericht des renommierten US-Magazins "People" hervor, das sich dabei auf offizielle Ermittlungskreise beruft.

Die philippinische Strafverfolgung konzentriert sich auf drei konkrete Punkte:

Zwei Anklagepunkte beziehen sich auf das Anbieten, Verbreiten, Verkaufen sowie das Exportieren oder Importieren von mutmaßlichem sexuellem Kindesmissbrauchsmaterial.

beziehen sich auf das Anbieten, Verbreiten, Verkaufen sowie das Exportieren oder Importieren von mutmaßlichem sexuellem Kindesmissbrauchsmaterial. Ein weiterer Anklagepunkt umfasst den expliziten Besitz dieses illegalen Materials auf den Philippinen.

Weder die zuständigen Behörden der philippinischen Nationalpolizei noch die US-amerikanischen Rechtsbeistände von Thomas Markle haben bislang auf schriftliche Anfragen zu den neuen Entwicklungen reagiert.

Fund in Cebu und Großrazzia der Bundespolizei FBI

Ihren Ausgangspunkt nahmen die internationalen Ermittlungen durch Veröffentlichungen der britischen Boulevardzeitung "Sun" im vergangenen Monat. Der eigene Sohn des Beschuldigten, Thomas Markle Jr., soll im Haus seines Vaters in der philippinischen Metropole Cebu auf die brisanten Dokumente und Datenträger gestoßen sein und diesen Fund gemeldet haben.

In der Folge griff das Federal Bureau of Investigation (FBI) in Übersee ein:

Beamte durchsuchten zwei Lagerräume in Kalifornien, die von Markle senior angemietet worden waren.

Die Ermittler beschlagnahmten insgesamt rund 78 Gegenstände, darunter Dias, Filmnegative und diverse Bücher mit mutmaßlichem Missbrauchsmaterial.

Laut der offiziellen Strafanzeige soll Thomas Markle selbst auf zwei der sichergestellten Bilder zu sehen sein – dem Bericht von "People" zufolge gemeinsam mit jungen Mädchen.

Der Zugriff der Sicherheitskräfte erfolgte schließlich direkt in einer Pflegeeinrichtung im US-Bundesstaat Florida, in welcher der Vater der Herzogin von Sussex untergebracht war.

Nächtliche Fluchtaktion: Fußfessel durchtrennt

Nach seiner Festnahme folgte eine erste gerichtliche Anhörung im Bundesstaat Tampa. Bei diesem Termin äußerte sich Thomas Markle laut Medienberichten nicht zur Frage von Schuld oder Unschuld; in der Vergangenheit hatte er sämtliche Beschuldigungen stets entschieden zurückgewiesen. Das Gericht gestattete ihm vorerst die Rückkehr in die Pflegeeinrichtung, knüpfte diese Entscheidung jedoch an strikte Auflagen. Neben einem absoluten Verbot von internetfähigen Smartphones wurde ihm eine elektronische Fußfessel angelegt.

Diese Maßnahme hielt jedoch nicht lange: Laut dem stellvertretenden US-Bundesstaatsanwalt Bill Essayli zerschnitt Markle die elektronische Manschette mitten in der Nacht um genau 1.45 Uhr. Nur vier Tage nach seiner ursprünglichen Festsetzung klickten die Handschellen erneut. Richterin Lindsay Griffin fällte daraufhin einen harten Entschluss: Wegen des eklatanten Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen bleibt Thomas Markle bis zum Beginn seines Prozesses ohne Kaution in Gewahrsam. Die Richterin ordnete an, dass er nach Möglichkeit strikt getrennt von den übrigen Insassen unterzubringen ist.

Das Schweigen von Herzogin Meghan und ein letzter Brief

Seit dem Bekanntwerden der gravierenden Anklagen meidet Herzogin Meghan die Öffentlichkeit zu dieser Causa. In der Vergangenheit hatte die Ehefrau von Prinz Harry wiederholt betont, dass die Trennung von ihrem Vater unausweichlich gewesen sei, um ihre beiden gemeinsamen Kinder Archie und Lilibet vor Gefahren zu schützen. Wie nun durchsickerte, soll die Herzogin nach den jüngsten Enthüllungen einen allerletzten persönlichen Brief an ihren Vater verfasst haben, um einen endgültigen Schlussstrich unter die zerrüttete Beziehung zu ziehen. Ob Thomas Markle in den USA oder auf den Philippinen als erstes vor Gericht steht, bleibt vorerst offen.