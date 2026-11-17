Eine 34-jährige Musiklehrerin aus Australien ist wegen zwölf Sexualstraftaten an einem Minderjährigen zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Aus dem Missbrauch ging auch ein Kind hervor.

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Vor dem Bezirksgericht im australischen Perth ist das Urteil gegen Naomi Tekea C. gefallen. Die 34-jährige Musiklehrerin aus Mandurah wurde wegen zwölf Sexualstraftaten an einem Kind zu achteinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Laut Berichten der australischen Nachrichtenseite "ABC.net" und des "DailyStar" hatte sich die Frau in allen Anklagepunkten schuldig bekannt.

Kennengelernt hatte sie den damals zwölfjährigen Buben 2023 in einer von ihr betreuten Schulband, freundete sich mit dessen Mutter an und verschaffte sich so das Vertrauen der Familie. Selbst nach einem Schulwechsel fuhr sie den Jungen zum Unterricht, besaß einen Schlüssel zu seinem Elternhaus – wo es schließlich zu den ersten Übergriffen kam – und setzte ihn mit Geschenken, einem finanzierten Musik-Abo, Kontrollen seiner Social-Media-Kanäle sowie Nacktaufnahmen massiv unter Druck.

Überwachungskamera filmte den Missbrauch

Im Mai 2025 äußerte C. gegenüber einer Bekannten den Wunsch nach einem weiteren Baby und wurde schwanger – im Jänner 2026 brachte sie eine Tochter zur Welt, deren Vater der von ihr missbrauchte Schüler ist. Aufgeflogen war die Tatserie bereits vor der Geburt, als eine Überwachungskamera im Haus der Mutter die Lehrerin beim Missbrauch filmte, woraufhin die Mutter sofort die Polizei alarmierte und C. noch am selben Tag festgenommen wurde.

Musiklehrerin Naomi Tekea C. missbrauchte einen Schüler und muss achteinhalb Jahre ins Gefängnis. © privat

Bei der Urteilsverkündung brach die Angeklagte in Tränen aus, während der Richter betonte, dass der Minderjährige trotz der angeblichen Verliebtheit der Täterin "rechtlich nicht in der Lage" gewesen sei, in die Handlungen einzuwilligen.

Borderline-Persönlichkeitsstörung

Vor Gericht wurde zudem bekannt, dass bei C. nachträglich eine bipolare Störung sowie eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurden, die bereits zur Tatzeit bestanden und wegen derer sie sich mittlerweile in Behandlung befindet.

Eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung kann die 34-Jährige frühestens nach sechseinhalb Jahren beantragen, ihre neugeborene Tochter darf sie laut Gerichtsbeschluss vorerst für ein Jahr mit ins Gefängnis nehmen.