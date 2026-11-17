Er darf erstmals ran – und das gleich von Beginn an! Luca Weinhandl steht am Dienstag gegen Israel (20.45 Uhr/live ORF 1) vor seinem großen Debüt im ÖFB-Team. Mit gerade einmal 17 Jahren wird der Sturm-Youngster zum viertjüngsten Nationalteam-Debütanten seit dem Zweiten Weltkrieg. Damit reiht er sich in eine prominente Gesellschaft rund um David Alaba und Yusuf Demir ein.

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Ein Karriere-Meilenstein mit gerade einmal 17 Jahren! Wenn Österreich am Dienstagabend in Debrecen gegen Israel (ab 20.45 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) aufläuft, steht ein Name besonders im Rampenlicht: Luca Weinhandl. Der Sturm-Shootingstar darf erstmals das ÖFB-Trikot überstreifen – und das nicht nur für ein paar Minuten als Joker. Teamchef Ralf Rangnick schenkt ihm von Beginn an das Vertrauen. "Ich freue mich sehr auf das Spiel. Es ist jetzt alles sehr, sehr schnell gegangen, aber ich bin sehr dankbar“, erzählt Weinhandl vor seinem großen Auftritt.

Damit schreibt der Steirer Fußballgeschichte: Mit 17 Jahren, zehn Monaten und drei Tagen wird Weinhandl zum viertjüngsten ÖFB-Debütanten seit 1945. Nur David Alaba, Hans Buzek und Yusuf Demir waren bei ihrer Premiere noch jünger. In der gesamten Nationalteam-Historie liegt Weinhandl auf Rang acht.

Besonders bemerkenswert ist auch der Blick auf seine Weggefährten: Weinhandl ist nach Vasilije Marković der zweite Spieler aus Österreichs U17-Vizeweltmeisterteam von 2025, der den Sprung ins A-Nationalteam schafft. Marković durfte bereits im September gegen den Kosovo erstmals ÖFB-Luft schnuppern, wurde dabei allerdings nur als Joker für die Schlussphase eingewechselt und kam auf wenige Einsatzminuten. Weinhandl bekommt nun eine ganz andere Bühne: Er steht gleich in der Startelf.

Nicht nur Teamchef Ralf Rangnick ist von Luca Weinhandl angetan – auch Christoph Baumgartner und Co. zeigten sich während des ÖFB-Lehrgangs begeistert vom erst 17-jährigen Sturm-Youngster. © APA/MAX SLOVENCIK

Vom U17-Vizeweltmeister auf die große Bühne

Sein Aufstieg ging rasant! Im November 2025 holte Weinhandl mit Österreichs U17 sensationell WM-Silber. Bei Sturm Graz entwickelte sich der 1,90 Meter große Mittelfeldspieler anschließend immer mehr zu einem Hoffnungsträger. Bereits 2024/25 sammelte er acht Einsätze in der UEFA Youth League und 19 Partien für Sturm II in der 2. Liga.

Sein Bundesliga-Debüt feierte er am 28. September 2025. In der Saison 2025/26 folgten zehn Bundesliga-Einsätze mit einem Tor. In der laufenden Spielzeit 2026/27 steht er bereits bei elf Liga-Auftritten, einem Treffer und einem Assist. Auch international durfte er sich bereits beweisen: Drei Einsätze in der Europa League stehen zu Buche.

Rangnick adelt Sturm-Youngster

Dass Weinhandl nun schon so früh den Sprung ins Nationalteam schafft, überrascht angesichts der Begeisterung seines Trainers kaum. Rangnick schwärmt regelrecht vom Teenager: "Er ist ein außerordentlich begabter Spieler, mit 17 Jahren habe ich das noch nicht so oft erlebt." Auch die Persönlichkeit des Sturm-Youngsters beeindruckt den Teamchef: "Er ist mit 17 Jahren reif und weit, auf und abseits des Platzes. Ich freue mich richtig, ihn auf dem Platz zu sehen."

Damit der 17-Jährige bei seinem ersten Auftritt nicht zu viel nachdenkt, hat Rangnick ihm auch gleich einen klaren Rat mitgegeben: "Er hat mir zugesprochen, ich soll so wie bei Sturm spielen und mich nicht verrückt machen", so Weinhandl.

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Nun bekommt Weinhandl die große Chance, diesen Vorschusslorbeeren gerecht zu werden. Da Österreich den Aufstieg in die Nations-League-Liga A bereits fix in der Tasche hat, kann der 17-Jährige ohne großen Ergebnisdruck aufspielen und seine Chance unbeschwert nutzen. Mit seinem Debüt von Beginn an wartet auf ihn ein ganz besonderer Karriereabend – und Österreich darf gespannt sein, was das Sturm-Juwel auf der großen Bühne zeigt.