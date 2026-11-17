Sturm Graz hat das Geschäftsjahr 2025/26 zum fünften Mal in Folge mit einem "positiven Jahresüberschuss" abgeschlossen.

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Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, erwirtschafteten die Steirer einen Umsatz von 53,9 Millionen Euro und damit - nach der von der Champions-League-Teilnahme befeuerten Rekordsaison im Vorjahr - den zweithöchsten der Clubgeschichte.

Das Eigenkapital beziffert Sturm bei 20,5 Mio. Euro, Kreditverbindlichkeiten bestünden keine.

Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich freute sich über einen "historischen Höchststand" beim Eigenkapital. "Besonders beeindruckend ist, dass uns diese Entwicklung trotz der enormen finanziellen Kraftanstrengung durch die Investitionen in unser Trainingszentrum in Puntigam gelingt. Bis dato hat Sturm bereits rund 12 Millionen Euro in dieses zukunftsweisende Infrastrukturprojekt investiert", sagte Tebbich.

Top-Ergebnis trotz der Nachteile

Präsident Christian Jauk, der im Oktober die Sponsor-Kürzungen der Holding Graz in Höhe von 500.000 Euro bitter beklagte, betonte, dass das Ergebnis "keine Selbstverständlichkeit" sei.

"Uns fehlen im Vergleich zur Konkurrenz in Wien, Linz oder Salzburg jährliche Stadion- und Hospitalityerlöse in Millionenhöhe, weiters sind die Sponsorgelder durch die öffentliche Hand bekanntlich deutlich geringer als in anderen Landeshauptstädten."