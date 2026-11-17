Gerüchte um einen Abgang von Marko Arnautovic im Winter halten sich weiter hartnäckig. Nun bekennt sich ein interner Unterstützer aber zu Roter Stern – was bedeutet das für den ÖFB-Star?

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Zwischen 2010 und 2012 standen Arnautovic und Marko Marin gemeinsam für Werder Bremen am Feld und verzauberten mit Spielwitz die Anhänger an der Weser.

Rund 15 Jahre später ist der Deutsche mit serbischen Wurzeln Technischer Direktor in Belgrad und dabei maßgeblich an dem Transfer des ÖFB-Rekordspielers beteiligt. Er gilt sogar als größter Verfechter seines Freundes.

Kein Absprung nach Deutschland

Wenig überraschend nahmen die Gerüchte um einen Arnautovic-Abgang Fahrt auf, als auch Marin vor dem Absprung stehen sollte. Nun bekannte sich der 37-Jährige aber zum FK Crvena zvezda.

Arnautovic, Pizarro und Marin in Bremen © Bongarts/Getty Images

Er betonte, keinen Abgang aus dem Marakana zu planen, und auch Gespräche mit Hannover 96 haben nie stattgefunden. "Ich habe nicht persönlich mit Hannover gesprochen. Dazu müssen Sie die Verantwortlichen dort befragen", so Marin gegenüber "Sky Sport".

Marin: "Habe noch viele Pläne hier"

Sky Sport brachte ihn mit dem Zweitligisten in Verbindung, durch die enge Verbindung mit dem Österreicher folgten auch da Gerüchte. Der Deutsche plant "vorerst" keine Rückkehr in seine Heimat. "Ich bin hier glücklich. Die Bundesliga ist immer interessant und eine der besten Ligen Europas. Natürlich ist sie reizvoll, aber derzeit bin ich hier glücklich und habe noch viele Pläne", betonte er.

Nachdem es sehr nach einem Verbleib klingt, stellt sich nun natürlich die Frage, was diese Causa für Marko Arnautovic bedeutet. Sorgt sein wichtigster Verfechter für eine verlängerte Zeit in Belgrad? Sein Vertrag läuft jedenfalls noch bis Sommer 2027.