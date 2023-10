Über 30.000 holten sich digitalen Altersnachweis

Mit dem E-Ausweis am Handy können Jugendliche beim Eintritt in Klubs, im Kino oder beim Einkaufen ihr Alter nachweisen.

Seit seiner Präsentation Mitte September wurde der digitale Altersnachweis bereits über 30.000 Mal aktiviert. Nach Führerschein und Schülerausweis ist es bereits der dritte digitale Ausweis Österreichs, der innerhalb eines Jahres gelauncht wurde.

"Der digitale Altersnachweis ist das erste vollständig digital gedachte und umgesetzte Service in Österreich. Mit ihm wurde erstmals ein digitaler Ausweis geschaffen, für den es kein gleichwertiges physisches Gegenstück gibt", betont Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP).

Jungen Menschen vereinfache diese Anwendung das Leben in vielen Bereichen deutlich, so Finanzminister Magnus Brunner - "was sich auch im starken Wachstum der Nutzerzahlen widerspiegelt".

"Als nächstes kommen der digitale Zulassungsschein und der digitale Personalausweis", kündigt Tursky an. Ziel sei, "in Zukunft alle Ausweise, die wir in unserer Geldtasche mit uns tragen, auch am Handy verfügbar zu machen".

So kann der digitale Altersnachweis aktiviert werden

Der Altersnachweis steht allen Personen, die in Österreich gemeldet und mindestens 14 Jahre alt sind, über die App „eAusweise“ zur Verfügung.

Um Aus- und Nachweise in diese App laden zu können, ist es nötig, sich mit der ID Austria (der Weiterentwicklung der Handy-Signatur) zuvor in der App „Digitales Amt“ anzumelden.

Ist dies geschehen und der Altersausweis in der App „eAusweise“ geladen, kann über die Funktion „Altersberechtigung nachweisen“ bzw. „Altersberechtigung prüfen“ das Alter sicher und unkompliziert nachgewiesen bzw. geprüft werden.

Auch offline nutzbar

Ist der Ausweis am Smartphone einmal geladen, ist weder für den Nachweis noch für die Prüfung eine Internetverbindung erforderlich. Angezeigt wird nur ein Lichtbild und ob die geprüfte Altersberechtigung besteht oder nicht. So setzt der digitale Altersnachweis bewusst auf minimalen Datentransfer und den größtmöglichen Schutz der persönlichen Daten. Die Ausweisdaten werden ausschließlich in der App „eAusweise“ in einem verschlüsselten Format gespeichert.