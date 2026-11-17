Transfer-Knall
ManCity legt Preisschild für Erling Haaland fest
Ein möglicher Abschied von Erling Haaland könnte im Sommer 2027 zu einem der teuersten Transfers der Fußballgeschichte werden. Manchester City soll bereits eine konkrete Ablösevorstellung für seinen Torjäger haben: Rund 146 Millionen Pfund, umgerechnet etwa 167 Millionen Euro, müsste ein interessierter Verein auf den Tisch legen. Das berichtet zumindest das spanische Portal "El Nacional".
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Hinter den möglichen Verkaufsüberlegungen steckt die Unsicherheit über das laufende Verfahren wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League. Eine Anhörung im Berufungsverfahren soll Mitte Dezember stattfinden, eine Entscheidung wird Anfang 2027 erwartet. Sollte City wirklich zwangsabsteigen, dann würden wohl auch etliche Stars Manchester verlassen.
Wechsel nach Spanien?
Haalands Vertrag in Manchester läuft zwar noch bis Sommer 2034, der Norweger selbst betonte zuletzt seine Zufriedenheit beim englischen Meister. Dennoch wird bereits über mögliche Interessenten spekuliert.
Neben Real Madrid und dem FC Barcelona sollen auch der FC Liverpool und Paris Saint-Germain den 25-jährigen Stürmer im Blick haben. Während "El Nacional" Barcelona als mögliches Wunschziel des Norwegers bezeichnete, soll Real-Präsident Florentino Pérez ebenfalls großes Interesse zeigen.
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