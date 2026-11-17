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Der Aufstieg ist geschafft, der Siegeshunger bleibt. Österreich will gegen Israel nachlegen – vor einer Kulisse, die wenig nach Fußballfest aussieht.

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20.000 Plätze, aber nur wenige Hundert Zuschauer: Österreichs letztes Länderspiel des Jahres bekommt einen ungewöhnlich stillen Rahmen. Gegen Israel geht es heute (20.45 Uhr, ORF 1 und im Sport24-Liveticker) im ungarischen Debrecen um den Abschluss eines bislang ungeschlagenen Nations-League-Herbsts. Der Gruppensieg und die Rückkehr in Liga A stehen bereits fest.

Ralf Rangnick will trotzdem die volle Ausbeute. "Ich bin froh, dass wir schon vor dem letzten Spiel den Gruppensieg klarmachen konnten. Das heißt aber nicht, dass wir dieses Spiel weniger ernst nehmen. Wir wollen auch am Dienstag ungeschlagen bleiben und drei Punkte holen."

300 ÖFB-Fans könnten schon die Mehrheit stellen

Knapp 300 Tickets verkaufte der ÖFB an seine Anhänger. Was anderswo kaum auffallen würde, dürfte im Nagyerdei Stadion bereits für eine österreichische Mehrheit reichen. Israels bisherige Nations-League-Heimspiele in Debrecen verfolgten gerade einmal 319 Zuschauer gegen Irland und 440 gegen den Kosovo.

Seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 darf Israel seine Heimspiele aus Sicherheitsgründen nicht im eigenen Land austragen. Stattdessen dient regelmäßig Debrecen als Ausweichquartier.

Für Rangnicks Kommandos von der Seitenlinie dürfte die Verständigung jedenfalls kein großes Hindernis sein. "Es ist immer schöner, wenn man vor vielen Zuschauern spielt, aber entscheidend ist, was auf dem Platz passiert", sagt der Teamchef.

Große Chance auf kleiner Bühne

Während die Tribünen weitgehend leer bleiben dürften, bekommen auf dem Rasen neue Gesichter Platz. Rangnick hat mehrere Änderungen gegenüber dem 1:0 gegen Irland angekündigt. "Wir wollen dem einen oder anderen die Chance geben, sich zu zeigen."

Der Teamchef verbindet damit eine klare Vorgabe: "Wir werden darauf achten, dass jeder auf seiner bestmöglichen Position spielt. Nur dann ist es auch eine echte Chance für den betreffenden Spieler."

Auf ihr Debüt dürfen unter anderem der 19-jährige Yanik Spalt und der 17-jährige Luca Weinhandl hoffen. Spalt stand zuletzt erstmals in Stuttgarts Bundesliga-Startelf, Weinhandl hat für Sturm Graz bereits elf Ligaspiele absolviert. Christoph Baumgartner beeindruckt beim Jüngeren besonders die Reife: "Er ist ein außergewöhnlich talentierter Spieler, der extrem klar ist."

Auch im Tor ist ein Wechsel möglich

Florian Wiegele könnte Alexander Schlager ablösen und sein drittes A-Länderspiel bestreiten. David Affengruber ist eine Option für die Innenverteidigung, Sascha Horvath für das Mittelfeld. Raul Florucz und Junior Adamu dürfen ebenfalls auf mehr Spielzeit hoffen.

Baumgartner könnte nach seinem 75-Minuten-Einsatz gegen Irland zunächst eine Pause bekommen. Beschwerden hatte er danach keine: "Ich habe mich echt gut gefühlt und es ist mir auch am Tag danach sehr gut gegangen."

Michael Gregoritsch sieht in der Rotation den Ertrag des erfolgreichen Herbsts: "Wir sind in der Lage, dass wir aus einem Nations-League-Spiel quasi ein Testspiel machen und Spieler zu Einsätzen kommen, die ihr Debüt geben oder noch nie von Beginn an gespielt haben. Das ist nicht selbstverständlich."

Israel hielt Österreich bis zur 90. Minute hin

Ein Selbstläufer ist die Partie trotz des bereits fixierten Aufstiegs nicht. Beim ersten Duell in Linz tat sich Österreich lange schwer. Obwohl die ÖFB-Elf über eine halbe Stunde in Überzahl spielte, stand es bis zur 90. Minute 1:1. Erst spät wurde daraus ein 3:1.

Rangnick erwartet erneut Widerstand: "Israel hat eine Mannschaft, die immer wieder spielerische Lösungen sucht und wahrscheinlich mit einer Fünferkette agieren wird. Es wird darauf ankommen, dass wir genügend Vertikalität und Läufe in die Tiefe haben."

Ein Sieg zum Nations-League-Abschluss soll aus dem Geisterkick doch noch eine rot-weiß-rote Partynacht machen.