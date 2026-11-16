Fulminanter Start: Alcaraz siegt bei ATP Finals

Carlos Alcaraz hat in seinem Auftaktspiel bei den ATP Finals in Turin einen starken Eindruck hinterlassen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Spanier ließ dem Amerikaner Frances Tiafoe beim 6:2,6:2 am Montag nur vier Games. Nach 69 Minuten war Alcaraz' Arbeitstag schon wieder zu Ende.

Seine weiteren Gegner in der Gruppe Ivan Lendl sind der Russe Daniil Medwedew und Lokalmatador Flavio Cobolli aus Italien.

Unglaublich seit dem Comeback

Alcaraz präsentiert sich seit seiner Rückkehr nach einer fast fünfmonatigen Pause nach einer Handgelenksverletzung stark. Seit August gewann der 23-Jährige mit Tokio, Wien und Paris drei der fünf Turniere, an denen er teilnahm.

Gegen Tiafoe war er vor allem im ersten Satz unantastbar. Im zweiten fand Tiafoe zumindest Breakchancen vor.