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Fulminanter Start: Alcaraz siegt bei ATP Finals

Sport Redaktion
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epa13384064 Carlos Alcaraz of Spain celebrates a point during the Round Robin singles match against Frances Tiafoe of USA at the Nitto ATP Finals 2026 in Turin, Italy, 16 November 2026. EPA/ALESSANDRO DI MARCO
© EPA
Carlos Alcaraz hat in seinem Auftaktspiel bei den ATP Finals in Turin einen starken Eindruck hinterlassen.
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Der Spanier ließ dem Amerikaner Frances Tiafoe beim 6:2,6:2 am Montag nur vier Games. Nach 69 Minuten war Alcaraz' Arbeitstag schon wieder zu Ende.

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Seine weiteren Gegner in der Gruppe Ivan Lendl sind der Russe Daniil Medwedew und Lokalmatador Flavio Cobolli aus Italien.

Unglaublich seit dem Comeback

Alcaraz präsentiert sich seit seiner Rückkehr nach einer fast fünfmonatigen Pause nach einer Handgelenksverletzung stark. Seit August gewann der 23-Jährige mit Tokio, Wien und Paris drei der fünf Turniere, an denen er teilnahm.

Gegen Tiafoe war er vor allem im ersten Satz unantastbar. Im zweiten fand Tiafoe zumindest Breakchancen vor.

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