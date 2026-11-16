ÖFB-Ausfall
Rangnick enthüllt: Demir hätte von Beginn an gespielt!
Die Rückkehr war bereits eingeplant. Yusuf Demir hätte am Dienstag gegen Israel (20.45 Uhr, Debrecen, ORF 1) nach mehr als fünf Jahren wieder für Österreich spielen sollen. Und das gleich von Beginn an. Auch in der möglichen oe24-Aufstellung für Israel fand sich Rapids Offensivmann wieder. Doch ein Schlag aufs Knie im Training machte den Plan zunichte.
"Er hätte gegen Israel von Anfang an gespielt", verriet Teamchef Ralf Rangnick am Montag. "Wir gehen davon aus, dass es eine schwere Prellung ist, er wird später noch untersucht", verriet er im ORF. Statt seines ersten Einsatzes unter dem Deutschen musste Demir für das letzte Länderspiel des Jahres absagen.
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Nach fünf Jahren fehlt der letzte Schritt
Für den 23-Jährigen ist es ein besonders bitterer Rückschlag. Sein bisher letztes A-Länderspiel absolvierte er am 9. Oktober 2021 auf den Färöern. Damals war Demir 18 und stand beim FC Barcelona unter Vertrag.
Zwischen diesem Einsatz und der Partie gegen Israel liegen 1.865 Tage. Viermal spielte Demir bisher für Österreich, alle vier Auftritte fallen ins Jahr 2021 unter Franco Foda.
Diesmal hatte sich die Gelegenheit erst nachträglich ergeben: Nach den verletzungsbedingten Absagen von Carney Chukwuemeka und Marco Grüll rückten Demir und Raul Florucz in den Kader. Gegen Irland blieb der Rapid-Profi noch auf der Bank. In Debrecen wäre sein Platz in der Startelf vorgesehen gewesen.
Rangnicks Chance fällt für Demir aus
Der bereits fixierte Gruppensieg gibt Rangnick die Möglichkeit, gegen Israel umzubauen. "Wir wollen dem einen oder anderen die Chance geben, sich zu zeigen", erklärte der Teamchef.
Dabei geht es ihm auch um die passende Rolle: "Wir werden darauf achten, dass jeder auf seiner bestmöglichen Position spielt. Nur dann ist es auch eine echte Chance für den betreffenden Spieler."
Demir kann diese Gelegenheit nun nicht nutzen. Mit ihm fehlen elf Spieler verletzt, Marcel Sabitzer pausiert zusätzlich. Xaver Schlager und Alexander Prass hatten den Lehrgang bereits wegen Muskelverletzungen im Oberschenkel verlassen.
Auch Rapid braucht seinen Spielmacher
Wie lange die Knieprellung Demir außer Gefecht setzt, ist noch offen. Für Rapid wäre ein längerer Ausfall empfindlich: In zwölf Ligaspielen stand er zwölfmal in der Startelf, erzielte fünf Tore und bereitete vier weitere vor.
Damit war Demir an neun der 39 Ligatreffer des Tabellenführers direkt beteiligt – an knapp jedem vierten. Wettbewerbsübergreifend hält er bei sieben Toren und acht Vorlagen in 19 Pflichtspielen. Rapids Vorsprung auf Verfolger Salzburg beträgt drei Punkte.
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