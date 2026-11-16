»Verschwinde!« Brasilien-Legende fordert Ancelotti-Rauswurf

Jetzt fliegen bei Brasiliens Nationalteam die Fetzen! Nach der bitteren 2:3-Niederlage im Testspiel gegen Japan platzt Fußball-Ikone Romario endgültig der Kragen.

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Der Weltmeister von 1994 fordert die sofortige Entlassung von Carlo Ancelotti und nimmt auch Verbandspräsident Samir Xaud ins Visier. Auf Instagram rechnet der 59-Jährige gnadenlos mit dem italienischen Star-Trainer ab.

Zunächst richtet Romario seine Wut direkt an den Verbandsboss: "Du bist jung, Brasilianer und ich glaube, du willst das Beste für unseren Fußball. Es ist an der Zeit, zu beweisen, dass du genug Mut hast, eine Entscheidung zu treffen. Präsident, schick Ancelotti nach Hause!"

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Die Niederlage gegen Japan liegt zwar schon einige Zeit zurück, sorgt aber weiterhin für Gesprächsstoff. Im Testspiel am Samstag kassierte die Seleção trotz eines Doppelpacks von Superstar Vinicius Junior eine 2:3-Pleite. Für Romario ist das offenbar zu viel: "Wir haben uns schon genug blamiert und können es nicht riskieren, eine weitere Weltmeisterschaft wegzuwerfen."

»Wir halten das nicht länger aus«

Vor allem Ancelotti bekommt sein Fett ab. Der Italiener hat auf Vereinsebene zahlreiche Titel gesammelt, doch im Nationalteam sieht Romario bislang nicht die erhofften Fortschritte. "Ancelotti, es reicht! Pack deine Sachen und verschwinde von hier", poltert die Legende.

Zwar bezeichnet er den Italiener als einen der besten Trainer der Welt, doch seine Erfolge bei Topklubs würden nicht automatisch für die Seleção gelten. "In der brasilianischen Nationalmannschaft hast du bisher nicht gezeigt, wozu du fähig bist. Wir halten das nicht länger aus!", legt Romario nach.

Auch beim Gehalt wird es heftig

Sein Seitenhieb auf Ancelottis Vertrag sitzt ebenfalls: "Geh zurück zu den Vereinen, bei denen du dir deinen Namen gemacht hast. Brasilien kann es sich nicht weiter leisten, dafür zu bezahlen, dir zuzusehen."

Und dabei geht es um richtig viel Geld: Ancelotti soll bei der Seleção rund 10 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Besonders brisant: Erst im Mai verlängerte der italienische Star-Trainer seinen Vertrag bis zur WM 2030. Ein vorzeitiger Abschied könnte für den brasilianischen Verband also teuer werden.