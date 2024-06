Sylvie Meis: Blitz-Scheidung von Niclas Castello

Nach dem Termin sollen die Ex-Partner gar miteinander gefeiert haben

2020 gaben sich Moderatorin Sylvie Meis (46) und Künstler Niclas Castello (45) romantisch das Ja-Wort. Nur zweieinhalb Jahre später gingen die beiden bereits wieder getrennte Wege. Heute (17. Juni) wurden die beiden offiziell geschieden. Der Scheidungstermin in Hamburg sei laut "Bild" harmonisch verlaufen, keine Spur von bösem Blut.

Meis und Castello haben sich auseinandergelebt

Sowohl Castello als auch Meis seien auf ihre Karrieren fokussiert gewesen. Der Künstler pendelt zwischen der Schweiz und Los Angeles. Viel Zeit blieb da nicht für gemeinsame Abenteuer: "Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind", ließen sie nach der Trennung wissen.

In nur 30 Minuten soll alles geregelt gewesen sein. Nach dem Gerichtstermin gingen Sylvie und Niclas gar gemeinsam essen und feierten den Start eines neuen, getrennten Lebens. Auf Instagram schreibt Meis: "Happy divorce day. How great to still have a friend in you" ("Frohen Scheidungstag. Es ist schön noch immer einen Freund in dir zu wissen").

Fan-Jubel für Meis

Die Fans feiern das geschiedene Paar dafür. "Besser so als Rosenkrieg" und "wie schön es sein kann, getrennt und doch zusammen zu sein", lauten zwei der unzähligen Kommentare.