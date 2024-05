Sylvie Meis’ Tanzpartner plötzlich verstorben

Es ist ein tragischer Todesfall. Sylvie Meis’ „Let’s Dance“-Partner ist mit 46 Jahren verstorben.

Sie waren 2010 das „Let’s Dance“-Traumpaar, Sylvie Meis (46) und Profitänzer Christian Bärens. Jetzt ist Bärens in einem US-amerikanischen Krankenhaus verstorben.

Sylvie Meis zeigt sich geschockt

Meis zeigte sich tief erschüttert: "Ich bin unglaublich traurig über diese schreckliche Nachricht. Ein großartiger Mensch ist viel zu früh von uns gegangen. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Liebsten. Es tut mir unendlich leid," sagt sie der deutschen "Bild"-Zeitung.

"Er war eine Bereicherung für jeden, der ihn kannte.“

Auch in den Sozialen Medien äußerte sich das Starlet: "Mit Christian habe ich mich nach meiner Krebs-Erkrankung zurück in ein neues Leben getanzt. Er war eine Bereicherung für jeden, der ihn kannte.“

Kam im April ins Krankenhaus

Bärens lebte zuletzt in New York. Er war dort einer der Trainer der renommierten US-Tanzstudios „Stepping Out Studios“. Aus seinem Umfeld hieß es, der Profitänzer war Ende April in die Herz-Intensivstation eines Krankenhauses im Stadtteil Brooklyn eingeliefert worden. Jetzt ist er verstorben.