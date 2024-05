Ab 13.30 Uhr werden sich zahlreiche Schaulustige vor dem Rathaus einfinden, um Richard Lugner und seine Simone beim Heiraten zu sehen

Man sollte meinen, es ist bereits Routine wenn Richard Lugner am Samstag zum bereits sechsten Mal im Wiener Rathaus vor den Traualtar tritt. Dennoch wird laut Mörtel diesmal alles anders. „Die Chemie stimmt einfach bei uns“, so Lugner im oe24-Talk (siehe unten). Zur Trauung und dem anschließenden Essen sind nur Familie und einige Freunde geladen. „Das große Fest gibt es erst am 12. Oktober nach dem Segen von Toni Faber“, erklärt Lugner. Obwohl er dessen Segen auch heute gut brauchen könnte. Nach dem Ja-Wort soll die Hochzeitsgesellschaft mit Oldtimer Cabrios ins Palais Auersperg fahren. Jetzt hofft Lugner nur, dass es am Nachmittag nicht regnet.

Das ist Lugners Hochzeits-Fahrplan:

13:50 Uhr: Eintreffen der Braut im Rathaus

Eintreffen der Braut im Rathaus 14:00 Uhr: Beginn der Trauungs-Zeremonie im Steinernen Saal

Beginn der Trauungs-Zeremonie im Steinernen Saal 14:30 Uhr: Hochzeitsfoto auf der Feststiege

Hochzeitsfoto auf der Feststiege 14:45 Uhr: Abfahrt Konvoi mit Polizeieskorte

Abfahrt Konvoi mit Polizeieskorte 15:00 Uhr: Eintreffen im Palais Auersperg

Eintreffen im Palais Auersperg 15:30 Uhr: Beginn des Hochzeitsessens

Beginn des Hochzeitsessens 16:45 Uhr: Brautpaar schneidet Hochzeitstorte an

Brautpaar schneidet Hochzeitstorte an 17:00 Uhr: Lugners erster Tanz mit Ehefrau

Lugners erster Tanz mit Ehefrau 19:00 Uhr: Ende der Feierlichkeiten, Abfahrt zum Grand Hotel

Im Palais selbst dürfen sich das Brautpaar und die Gäste auf gegrillten Spargel, Kalbstafelspitz bzw. Miso Melanzani und Hochzeitstorte zum Dessert freuen. Unter den geladenen Gästen sind neben Mörtels Kindern und Ex-Frau Mausi (inkl. Freund Ernst Prost) auch 3. NR-Präsident Norbert Hofer, das Ärzte-Paar Artur und Kristina Worseg, Unternehmer Rudi Brenner und als „Wildsau“ Lydia Kelovitz, die für Mörtel und seine Simone ein Hochzeitsständchen singen wird.

© www.kernmayer.com

© A. Tischler

Ernst Prost und Christina Lugner © Privat ×

Das Kleid von Simone stammt aus dem Fine Dress Brautmoden-Shop in der Wiener Innenstadt und soll laut Lugner eher einfach gestaltet sein – aber natürlich in Weiß.

Nach der Hochzeitsfeier geht es für das Paar ins Grand Hotel, wo Mörtel eine Suite für die Hochzeitsnacht reserviert hat – mit zwei Schlafzimmern! „Simone hält mein Schnarchen nicht aus“, grinst Lugner. Vor den Schlafen will er aber schon Zeit mit Simone in einem Bett genießen.

Simone Reiländer und Richard Lugner © Andreas Tischler ×

Lugner im Hochzeitsinterview

Darüber und mehr spricht Lugner im großen oe24-Interview:

oe24: Heute ist ihr großer Tag. Läuft alles soweit zu ihrer Zufriedenheit?



Heute ist ihr großer Tag. Läuft alles soweit zu ihrer Zufriedenheit? Richard Lugner: Alles ist auf Schiene. Ich habe nur Angst, dass es regnet weil wir nach der Trauung mit Cabrio-Oldtimern fahren.

Alles ist auf Schiene. Ich habe nur Angst, dass es regnet weil wir nach der Trauung mit Cabrio-Oldtimern fahren. oe24: Es ist ihre sechste Hochzeit. Sind sie schon nervös oder ist es bereits Routine für Sie?

Es ist ihre sechste Hochzeit. Sind sie schon nervös oder ist es bereits Routine für Sie? Lugner: Nervös bin ich nicht. Ich hatte schon so viel Aufregung in meinem Leben. Ich freue mich einfach, dass die Chemie zwischen Simone und mir stimmt. Diesmal wird nichts schiefgehen. Ich habe ein gutes Gefühl.

Nervös bin ich nicht. Ich hatte schon so viel Aufregung in meinem Leben. Ich freue mich einfach, dass die Chemie zwischen Simone und mir stimmt. Diesmal wird nichts schiefgehen. Ich habe ein gutes Gefühl. oe24: Werden Sie die Braut vor der Trauung sehen?

Werden Sie die Braut vor der Trauung sehen? Lugner: Das werde ich nicht. Sie bekommt von mir den Brautstrauß und fährt dann voraus. Ich weiß nur, dass sie ein enfaches Brautkleid tragen wird. Das große und aufwendige Kleib trägt sie erst beim Segen von Toni Faber am 12. Oktober.

Das werde ich nicht. Sie bekommt von mir den Brautstrauß und fährt dann voraus. Ich weiß nur, dass sie ein enfaches Brautkleid tragen wird. Das große und aufwendige Kleib trägt sie erst beim Segen von Toni Faber am 12. Oktober. oe24: Wieviel lassen Sie sich die Hochzeit diesmal kosten?



Wieviel lassen Sie sich die Hochzeit diesmal kosten? Lugner: Ich habe ehrlich keine Ahnung. Aber sicher unter 100.000 Euro. Ich bekomme viele Sachen gespendet oder zu Vorzugspreisen. Die Eheringe habe ich in der Lugner City gemeinsam mit anderem Schmuck gekauft und sie zum Großhandelspreis bekommen.

Ich habe ehrlich keine Ahnung. Aber sicher unter 100.000 Euro. Ich bekomme viele Sachen gespendet oder zu Vorzugspreisen. Die Eheringe habe ich in der Lugner City gemeinsam mit anderem Schmuck gekauft und sie zum Großhandelspreis bekommen. oe24: Wie sehen die Ringe aus?

Wie sehen die Ringe aus? Lugner: Simone hat zwei Ringe aus Weißgold mit Stein, ich habe einen klassischen.

Simone hat zwei Ringe aus Weißgold mit Stein, ich habe einen klassischen. oe24: Wie werden Sie die Hochzeitsnacht verbringen?



Wie werden Sie die Hochzeitsnacht verbringen? Lugner: (lacht) In getrennten Schlafzimmern! Ich habe eine Suite im Grand Hotel mit zwei Schlafzimmern genommen. Ich schnarche einfach zu laut für Simone. Aber wir werden vor den Schlafengehen sicher eine Zeit lang in einem Bett sein.

(lacht) In getrennten Schlafzimmern! Ich habe eine Suite im Grand Hotel mit zwei Schlafzimmern genommen. Ich schnarche einfach zu laut für Simone. Aber wir werden vor den Schlafengehen sicher eine Zeit lang in einem Bett sein. oe24: Traditionell gibt es am Tag nach der Hochzeit eine Morgengabe...

Traditionell gibt es am Tag nach der Hochzeit eine Morgengabe... Lugner: Nicht bei mir! Ich habe keiner meiner fünf Ex-Frauen am nächsten Morgen etwas geschenkt. Ich verwöhne sie auch so.

Dann bleibt nur noch, Mörtel zu wünschen, dass es diesmal wirklich "für immer" ist.