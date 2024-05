Getrennte Schlafzimmer: So wird Richard Lugners (91) Traumhochzeit

Am Samstag ist Richard Lugners großer Tag und alles läuft für ihn soweit nach Plan - nur die Hochzeitsnacht verbringen er und seine Simone "getrennt"

Die letzten Vorbereitungen sind getroffen und alles läuft nach Plan, wenn Richard Lugner (91) und seine Simone Reiländer (42) Samstag Nachmittag im Wiener Rathaus vor den Altar treten (oe24.TV berichtet ab 9 Uhr live). Donnerstag Abend kam das Paar von Lugners Fastenkur am Wörthersee retour und ist guter Dinge.

Simone Reiländer und Richard Lugner © Andreas Tischler ×

„Es ist alles auf Schiene. Ich habe nur Angst, dass es regnen könnte, weil wir vom Rathaus zum Palais Auersperg mit offenen Oldtimern fahren werden“, so Lugner im oe24-Interview. Rund 50 Gäste sind zur Hochzeit geladen. Auf viel Pomp will der Baumeister verzichten. Was genau ihn die Hochzeit kostet, weiß Lugner nicht. "Ich habe keine Ahnung, aber sicher unter 100.000 Euro. Ich bekomme viele Dinge gesponsert oder zu Vorzugspreisen“, grinst der Baumeister.

Das ist Lugners Hochzeits-Fahrplan:

13:50 Uhr: Eintreffen der Braut im Rathaus

14:00 Uhr: Beginn der Trauungs-Zeremonie im Steinernen Saal

14:30 Uhr: Hochzeitsfoto auf der Feststiege

14:45 Uhr: Abfahrt Konvoi mit Polizeieskorte

15:00 Uhr: Eintreffen im Palais Auersperg

15:30 Uhr: Beginn des Hochzeitsessens

16:45 Uhr: Brautpaar schneidet Hochzeitstorte an

17:00 Uhr: Lugners erster Tanz mit Ehefrau

19:00 Uhr: Ende der Feierlichkeiten, Abfahrt zum Grand Hotel

Nach der Zeremonie im Rathaus geht es zum Essen ins Palais Auersperg, wo um 15 Uhr die Hochzeitsfeier startet. Um 19 Uhr soll bereits alles wieder vorbei sein und das Brautpaar zieht sich für die Hochzeitsnacht ins Grand Hotel zurück.

„Ich habe eine Suite mit zwei Schlafzimmern, da ich schnarche. Aber wir werden vorher sicher eine Zeit lang in einem Bett sein“, schmunzelt Mörtel verschmitzt. Alleine zu schlafen ist Lugner aber ohnehin gewohnt. "Auch daheim haben wir getrennte Schlafzimmer", grinst Mörtel.