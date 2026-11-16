Ex-ÖSV-Trainer schlägt Alarm wegen Hunger-Skispringern

Auch in dieser Saison wiegt das Thema Gewicht im Skispringen schwer. Jetzt schlägt ein ehemaliger ÖSV-Trainer vor dem Weltcup-Auftakt in Lillehammer am kommenden Wochenende Alarm.

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Heinz Kuttin spricht ein heikles Thema im Skispringen offen an. Der frühere ÖSV-Cheftrainer und heutige deutsche Frauen-Bundestrainer sieht eine Entwicklung, die ihm Sorgen macht: "Wir sind ganz klar der Meinung, dass dieses extrem Leichte nicht gut und nicht gesund ist."

Die Kombination aus "klein und extrem leicht" sei derzeit schwer zu schlagen, erklärte der Österreicher laut Eurosport. Seine Forderung: Die bestehende BMI-Regel muss verschärft werden.

»Für die neue Saison« kam keine Änderung

Ein entsprechender Vorstoß blieb vorerst ohne Erfolg. "Wir wollten schon für die neue Saison eine Änderung, aber das ist leider nicht durchgegangen", sagte Kuttin. Auch der Weltverband FIS habe eine Anpassung bereits angeregt.

Der Weltmeister von 1991 nannte in diesem Zusammenhang die Chinesin Zeng Ping. Auch die Norwegerinnen seien im Sommer "extrem leicht und fit unterwegs" gewesen. Es müsse letztlich "jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich körperlich so hinhungert", sagte Kuttin.

Ex-ÖSV-Trainer Heinz Kuttin fordert strengere Gewichtsregeln: "Dieses extrem Leichte ist nicht gut und nicht gesund." © NurPhoto via Getty Images

Wer zu leicht ist, muss kürzere Ski nehmen

Im Skispringen ist die erlaubte Skilänge seit 2004 an den Body-Mass-Index gekoppelt. Wer die vorgeschriebenen Werte unterschreitet, muss mit kürzeren Ski antreten. Damit soll der sportliche Vorteil eines besonders niedrigen Gewichts begrenzt werden.

DSV-Sportdirektor Horst Hüttel unterstützt eine Verschärfung. Er verweist auf die Daten, die dem Weltverband vorliegen: "Das passiert ja nicht aus heiterem Himmel. Die FIS hat die gesamten Daten der Athletinnen. Da kann man dann schon vermuten, dass eine gewisse Handlungsnotwendigkeit da ist."

Hüttel sehe zwar "keine Alarmglocken schrillen, aber man sieht wohl Tendenzen".

Auch bei den Männern wird nachgedacht

Die Überlegungen beschränken sich nicht auf die Springerinnen. Auch bei den Männern denkt die FIS über veränderte Kennzahlen nach. Hüttel begrüßt das: "Körpergewicht beeinflusst auch die Gesundheit. Und deswegen finde ich das schon wichtig, dass sich hier die FIS darüber Gedanken macht."

Ganz verschwinden werde das Thema aus dem Sport allerdings nicht. "Das gehört einfach dazu, das ist einfach Physik", sagte Hüttel.