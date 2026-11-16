Arnautovic bekommt 2027 ÖFB-Abschieds-Spektakel

Ein letztes Mal im Rampenlicht, ein volles Ernst-Happel-Stadion und jede Menge Emotionen: Marko Arnautovic soll 2027 seinen großen Abschied vom ÖFB-Team bekommen.

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Der Schauplatz steht bereits fest: In Wien soll Österreichs Rekordteamspieler und Rekordtorschütze noch einmal gebührend gefeiert werden. Portugal lieferte am Samstag mit einer besonderen Ronaldo-Hommage trotz der 1:4-Pleite gegen Dänemark emotionale Bilder. Jetzt soll auch Österreichs Nummer 7 seinen großen Moment bekommen.

Eine ähnliche Geste wie Portugal könnte sich auch der ÖFB für Marko Arnautovic einfallen lassen. © APA/AFP/MIGUEL RIOPA

137 Länderspiele, 49 Tore – Marko Arnautovic hat im österreichischen Fußball Geschichte geschrieben. Niemand hat häufiger das ÖFB-Trikot getragen, niemand öfter für Österreich getroffen. Über viele Jahre war der Wiener eines der Gesichter des Nationalteams, sorgte für große Momente, wichtige Tore und jede Menge Emotionen. Im Sommer war schließlich Schluss: Das WM-Aus gegen Spanien wurde zu seinem letzten Auftritt im ÖFB-Trikot. Was bislang allerdings fehlte, war der große Abschied vor heimischem Publikum. Dieser soll nun 2027 nachgeholt werden.

EM-Auslosung entscheidet über Termin

ÖFB-Präsident Josef Pröll machte nach dem 1:0-Sieg gegen Irland am Samstag im ORF deutlich, dass die Verabschiedung des Rekordmannes auf der Agenda steht. "Definitiv glaube ich schon, dass das auf der Agenda steht. Er hat Unglaubliches für den österreichischen Fußball geleistet und wir werden uns die Zeit dann nehmen, in einem Rahmen, der heißt 2027 und Qualifikation für die Europameisterschaft", erklärte Pröll.

Wann genau die Arnautovic-Verabschiedung stattfinden wird, ist noch offen. Zunächst steht die Auslosung der EM-Qualifikation am 6. Dezember in Belfast an. Österreich befindet sich dabei in Topf zwei. Sobald die Gegner und der Spielplan feststehen, können die konkreten Planungen für den Abschiedsabend beginnen.