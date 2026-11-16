Nach Demir-Ausfall: So könnte Rangnick gegen Israel umbauen

Demirs Ausfall durchkreuzt die Comeback-Pläne. Gegen Israel winkt anderen ihre Chance – zwei ÖFB-Talente könnten erstmals auflaufen.

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Der Gruppensieg steht fest, die Startelf wird umgebaut: Österreich tritt am Dienstag gegen Israel in Debrecen (20.45 Uhr, ORF 1) zum letzten Länderspiel des Jahres an. Ralf Rangnick hat "viele neue Gesichter" angekündigt. Eines fehlt allerdings: Yusuf Demir fällt nach einem Schlag aufs rechte Knie aus.

Für den Rapidler hätte die Partie das erste Länderspiel seit mehr als fünf Jahren werden können. Nun muss Rangnick ohne ihn planen. Auch Xaver Schlager und Alexander Prass haben den Lehrgang wegen Muskelverletzungen im Oberschenkel bereits verlassen.

Drei Spieler bringen fast die ganze Erfahrung mit

Die Erfahrung in der vorgeschlagenen Elf liefern vor allem drei Spieler: Laimer kommt auf 64 Länderspiele, Seiwald auf 56 und Danso auf 40. Zusammen sind das 160 Einsätze. Am anderen Ende stehen zwei Spieler, deren ÖFB-Bilanz noch völlig leer ist: Yanik Spalt und Luca Weinhandl.

Michael Gregoritsch sieht in solchen Möglichkeiten den Ertrag des erfolgreichen Herbsts. "Wir sind in der Lage, dass wir aus einem Nations-League-Spiel quasi ein Testspiel machen und Spieler zu Einsätzen kommen, die ihr Debüt geben oder noch nie von Beginn an gespielt haben. Das ist nicht selbstverständlich."

Zwei Teenager könnten erstmals auflaufen

Spalt hat gerade erst die nächste Tür im Vereinsfußball aufgestoßen. Beim 1:0 gegen Bremen am 7. November stand der 19-Jährige erstmals in Stuttgarts Bundesliga-Startelf. Insgesamt kommt er auf drei Ligaeinsätze. In unserer Variante besetzt er die linke Seite der Abwehr.

Noch jünger ist Weinhandl. Der 17-Jährige hat für Sturm Graz bereits elf Ligaspiele absolviert, ein Tor erzielt und eines vorbereitet. Christoph Baumgartner beeindruckt beim Talent besonders die Reife.

"Er ist ein außergewöhnlich talentierter Spieler, der extrem klar ist", sagt der Leipzig-Profi. "Ich bin sicher, dass er seinen Weg gehen wird. Er muss verletzungsfrei bleiben, und der Rest wird kommen."

Neben Weinhandl könnten Seiwald und Sascha Horvath das Mittelfeld bilden. Der LASK-Kapitän bringt zwölf Ligaeinsätze, ein Tor und drei Vorlagen mit. Für Österreich hat der 30-Jährige bisher erst zweimal gespielt.

© Grafik: oe24

Demir fällt aus, Florucz trifft alle 103 Minuten

Für Demir ist die erhoffte Rückkehr ins Nationalteam geplatzt. Ein Schlag aufs rechte Knie verhindert seinen Einsatz gegen Israel. Dabei hatte sich der Rapidler mit fünf Toren und vier Assists in zwölf Ligapartien empfohlen. In unserer möglichen Startelf rückt Romano Schmid an seine Stelle.

Daneben könnte Florucz beginnen. Fünf Treffer gelangen ihm für Union Saint-Gilloise in der belgischen Liga – bei nur 516 Einsatzminuten. Rechnerisch trifft er damit alle 103 Minuten.

Schmid und Florucz könnten hinter Adamu spielen. Der Schalke-Angreifer hält in der deutschen Bundesliga bei sieben Einsätzen, einem Tor und einer Vorlage. Fünfmal durfte er von Beginn an ran. Gegen Israel wäre er eine Alternative zu Gregoritsch und Irland-Siegtorschütze Sasa Kalajdzic.

Wiegele im Tor, Affengruber neben Danso

Auch zwischen den Pfosten ist ein Wechsel denkbar. Florian Wiegele kommt für Viktoria Pilsen auf 13 Ligaspiele und 1.170 Minuten. Er könnte Alexander Schlager ablösen und sein drittes A-Länderspiel bestreiten.

Vor ihm wäre David Affengruber ein Kandidat für die Innenverteidigung neben Danso. Seine sieben Premier-League-Einsätze für Fulham absolvierte er jeweils über die volle Distanz. Laimer könnte rechts verteidigen.

Baumgartner könnte nach seinem 75-Minuten-Einsatz gegen Irland zunächst eine Pause bekommen. Beschwerden hatte er danach keine. "Ich habe mich echt gut gefühlt und es ist mir auch am Tag danach sehr gut gegangen", berichtete er.

Geisterspiel in Debrecen

Rangnicks Kommandos dürften diesmal auch ohne große Lautstärke ankommen: Im rund 20.000 Zuschauer fassenden Stadion in Debrecen droht Geisterspiel-Atmosphäre. Knapp 300 Tickets gingen an ÖFB-Fans. Israels bisherige Nations-League-Heimspiele im ungarischen Ausweichquartier verfolgten gerade einmal 319 Zuschauer gegen Irland und 440 gegen den Kosovo.