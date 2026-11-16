Holland oder Feierabend: Klopp droht das Aus

Deutschland steht gegen Holland unter Druck. Klopp spricht von seinem ersten Finale – ein 17-jähriges Talent muss dabei zuschauen.

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Die WM ist kaum verdaut, da steht schon das nächste Aus im Raum. Deutschland braucht am Montag gegen die Niederlande (ab 20.45 Uhr im Sport24-Liveticker) ein Ergebnis, das zur großen Fußballnation passt. Sonst endet auch die Nations League vorzeitig. Jürgen Klopp nennt den Abend bereits sein erstes Finale als Bundestrainer.

Der 3:1-Sieg in Serbien hat der DFB-Elf die Tür zum Viertelfinale offengehalten. Durchgehen muss sie allerdings noch selbst. Vor dem letzten Gruppenspiel steht Deutschland mit acht Punkten nur auf Rang drei, hinter den Niederlanden (11) und den punktgleichen Griechen.

Gewinnen – oder nach Griechenland schauen

Die angenehmste Variante braucht keinen Taschenrechner: Schlägt Deutschland die Niederlande, steht die Mannschaft im Viertelfinale. Bei einem Remis beginnt der Blick aufs Parallelspiel. Dann darf Griechenland gegen Serbien nicht gewinnen. Eine Niederlage gegen Oranje bedeutet das Aus.

"Wir haben nichts anderes vor, als ein Topspiel zu machen", kündigt Klopp an. Viel weniger dürfte auch kaum reichen. Die Niederländer haben Griechenland zuletzt mit 7:0 abgefertigt. Das erste Duell mit Deutschland endete im September 1:1.

Vor erwarteten 71.000 Zuschauern in Berlin soll aus dem Erfolg von Belgrad nun mehr werden als ein kurzer Trost nach der enttäuschenden WM.

Kimmichs Knöchel hält, Oranje fehlen die Stars

Immerhin kommt vom deutschen Abschlusstraining eine gute Nachricht: Joshua Kimmich ist bereit. Der Bayern-Kapitän hatte gegen Serbien einen Schlag auf den Knöchel abbekommen, trainierte aber ohne Beschwerden. Auch die übrigen deutschen Spieler sind einsatzfähig.

Auf der anderen Seite fehlen unter anderem Kapitän Virgil van Dijk und Frenkie de Jong. Zwei prominente Namen weniger auf dem Spielbericht – eine Einladung zum Durchmarsch ist das für Klopp trotzdem nicht. Oranje reist als Tabellenführer an und spielt selbst um das Viertelfinale.

Für Mohya bleibt nur der Zuschauerplatz

Einer darf sich das deutsche Endspiel vorerst nur aus der Nähe anschauen: Wael Mohya. Das 17-jährige Gladbach-Talent gehört wie schon gegen Serbien nicht zum 23-Mann-Aufgebot. Auf die erste Einladung ins Nationalteam folgt damit noch kein erster Einsatz.

Mittrainieren ja, Debüt nein: Wael Mohya (l.) steht gegen Holland nicht im Spieltagskader. © Getty Images

Auch die mögliche historische Marke muss warten. Mit 17 Jahren und 320 Tagen wäre Mohya gegen die Niederlande der jüngste deutsche Nationalspieler seit 1910 geworden.