Fußball WM
TV
E-Paper
Sport

Jetzt droht FIFA-Ärger

Argentinien-Stars feiern mit Kriegs-Banner

Argentinische Fußballspieler feiern mit einem Banner zu den Malwinen nach dem Halbfinalsieg in Atlanta.
© APA/AFP/PAUL ELLIS
Nach der Mega-Provokation droht jetzt Ärger mit der FIFA
OE24 auf Google bevorzugen

Ihre emotionale Jubelfeier nach dem 2:1-Sieg im WM-Halbfinale gegen England könnte argentinischen Spielern noch Ärger einbringen. Lisandro Martinez und Giovani Lo Celso hielten im Stadion ein Transparent hoch mit der Aufschrift "Las Malvinas Son Argentinas" ("Die Falklandinseln gehören zu Argentinien"). Das FIFA-Reglement untersagt das Verbreiten von politischen und religiösen Botschaften im Rahmen der WM. Eine Stellungnahme des Weltverbandes gab es zunächst nicht.

Argentinische Fußballspieler halten ein Banner mit der Aufschrift „Las Malvinas son Argentinas“.
© APA/AFP/THOMAS COEX

"Und sie werden immer argentinisch sein", erklärte Mittelfeldspieler Leandro Paredes, als er auf das Plakat angesprochen wurde. "Wir waren uns bewusst, was dieses Spiel für dieses Land bedeutete. Wir haben versucht, unser Land und all jene, die diesen traurigen Moment unserer Geschichte miterlebt haben, zu repräsentieren, damit sie sich mit uns identifizieren und wir ein positives Bild vermitteln konnten", sagte der Argentinier weiter.

Britisches Überseegebiet wird von Argentinien beansprucht

Das britische Überseegebiet wenige hundert Kilometer vor der Spitze Südamerikas wird seit Jahrzehnten auch von Argentinien beansprucht. Am 2. April 1982 hatte der Krieg um die Falklandinseln, die im argentinischen Sprachgebrauch nur als Malvinas bezeichnet werden, mit der Besetzung durch argentinische Soldaten begonnen. Gut 900 Soldaten hatten in der militärischen Auseinandersetzung über 74 Tage ihr Leben gelassen, fast zwei Drittel davon waren Argentinier gewesen.

Video zum Thema

Highlights: England vs. Argentinien

© ORF

Argentiniens Vizepräsidentin Victoria Villarruel hatte vor der Partie einmal mehr an den Falkland-Krieg erinnert. Gegen England gehe es immer um mehr, sagte sie. Villarruels Äußerungen standen im starken Kontrast zu denen des argentinischen Teamchefs Lionel Scaloni, mehreren Spielern und auch Kriegsveteranen, die versucht hatten, die politische und historische Bedeutung des Spiels herunterzuspielen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Heftige Kontroverse über Kärntner "Pilz-Vignette"

Forscher lösen das Bierschaum-Rätsel

Rückschlag für Sahra Wagenknecht: Ihre Klagen scheitern

Prinz William nach WM-Aus: "So stolz auf euch"

Englische Presse rechnet mit Thomas Tuchel ab

Nach WM-Drama: Jetzt kommt Pep Guardiola (55)

Nude-Look zum Nachschminken!

Nach WM-Aus: Jetzt spricht Harry Kane

Neuer Klub: Kulovits folgt ÖFB-Trainer

Nach WM-Aus: England-Knall um Thomas Tuchel (52)