WM-Aus: Insider enthüllen DFB-Chaos unter Nagelsmann

Ein "Spiegel"-Bericht enthüllt brisante Details zum deutschen WM-Aus gegen Paraguay. Laut Insidern gab es unter Ex-Trainer Julian Nagelsmann massive interne Probleme.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Viele Spieler seien zu sehr mit sich beschäftigt gewesen: "Man merkt, dass aus manchen Talenten Ich-AGs mit tausend Ablenkungen von außen gemacht werden. Da gerät das Spiel an sich aus dem Fokus." Eine andere Quelle ergänzt treffend: "Es gab zu viele Ego-Shooter."

Nagelsmann sogar von den Spielern kritisiert

Nagelsmann selbst wird zudem eine große "Harmoniebedürftigkeit" vorgeworfen. Er habe Spieler hingehalten, falsche Versprechungen gemacht und sich gescheut, ihnen rechtzeitig abzusagen. Zudem kritisierten Profis sein Spielsystem und den Umgang mit Stürmer Deniz Undav, der trotz Toren meist auf der Bank saß. Auch Manuel Neuers überraschende Rückkehr ins Tor auf Kosten von Oliver Baumann sorgte für Unruhe, zumal Neuer in der Kabine erstaunlich passiv geblieben sein soll.

Spieler ecken untereinander an

Zwischenmenschlich kriselte es gewaltig: Kapitän Joshua Kimmich eckte bei einigen Mitspielern mit seinem extremen Ehrgeiz an. Ein Insider zitiert dazu: "Er verlangt nichts, was er selbst nicht einhält. Aber manchmal ist er einen Tick drüber, sodass manche abwinken." Leon Goretzka soll sich nach einem Bankplatz zum WM-Start offen schlecht gelaunt vom Team distanziert haben. Selbst Kaderentscheidungen wie die Nominierung des formschwachen Nick Woltemade, der fast durch Nicolo Tresoldi ersetzt worden wäre, sorgten für Diskussionen. Der voraussichtlich neue Bundestrainer Jürgen Klopp steht angesichts all dieser tiefgreifenden Querelen vor einer echten Herkulesaufgabe.