Vercoacht! Muss jetzt Tuchel den Hut nehmen?

Bitter - Die "Three Lions" verlieren gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien. Trotz eines positiven Starts unter dem deutschen Neo-Coach Thomas Tuchel ziehen die Engländer wieder nicht in das Endspiel der WM ein.

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Am 19. Juli findet das WM-Finale ohne die Briten statt: Auch die Millionen-Stars um Bellingham, Rice und Saka konnten nichts am Match-Ausgang ändern - die Argentinier waren stärker.

Nach dem 1:0-Führungstreffer mauerte sich Tuchel komplett ein, stellte auf 5er-Kette um: Das brachte Argentinien zurück ins Spiel, Messi und Co. drehten noch auf 2:1 um und stehen verdient im Finale gegen Spanien.

Schon ewig kein WM-Finale mehr

Die Sehnsucht nach dem Finale der Weltmeisterschaft in England war groß, immerhin stand man seit 1966 nicht mehr im Endspiel dieses Turniers. Damals gewann man nach der Verlängerung 4:2 gegen die Deutschen und somit den Titel - zudem fand das Fußball-Fest damals auch im eigenen Land statt. Bei diesem Weltmeister-Titel blieb es aber auch.

Erfolgreicher war man bei der EM. Bei den letzten zwei Austragungen standen die Britten jeweils im Finale - 2024 verlor man in Deutschland ausgerechnet 1:2 gegen Spanien und 2020 3:4 im Elfmeterschießen gegen Italien. Die europäische Trophäe konnte man daher noch nicht stemmen.

Tuchel zittert um Trainer-Posten

Vom Kader-Wert hätte England weltweit jedenfalls fast die Oberhand. Ganze 1,36 Milliarden ist die Mannschaft Tuchels wert. Auf Platz 1 ruht Frankreich mit 1,52 Milliarden und am dritten Platz Spanien mit 1,22 Milliarden. Und dennoch konnte Tuchel diesen Wert mit seiner Truppe nicht auf den Platz bringen.

Und, auch wenn Kane wieder beruhigen konnte, gab es widersprüchliche Aussagen und womöglich etwas Zoff in der Mannschaft. Dennoch verspürt man eine positive Entwicklung und Tuchel selbst ist erst seit 2025 im Amt, ein Aus scheint deshalb eher unwahrscheinlich, auch wenn die Enttäuschung groß ist.