Weg zum Titel
Jetzt muss Messi die Spanien-Mauer knacken
Mbappe, Dembele und Olise versuchten sich am spanischen Abwehrriegel. Cucurella, Laporte, Cubarsi und Porro verteidigten aber souverän und das nicht nur in diesem Spiel.
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Spanische Defensive absolute Masterclass
Die spanische Mannschaft kassierte insgesamt bis jetzt in der WM nur ein Gegentor - die Argentinier sechs. Damit stellen die "La Furia Roja" den besten Defensivwall des Turniers. Aber auch bei den Toren enttäuscht man nicht: Hier steht man im WM-Ranking an starker vierter Stelle. Eine mächtige Kombination aus guter Leistung sowohl in der Spielhälfte des Gegners als auch in der eigenen.
Argentinien schießt und trifft
Die Mannschaft um ihren erfolgreichen Trainer Lionel Scaloni führt wiederum andersrum in der Statistik: Argentinien verfügt über die stärkste Offensive der Weltmeisterschaft. Über alle Spiele hinweg netzte man den Ball unglaubliche 17-mal ein - Spanien "nur" 13-mal. Acht Tore der Argentinier stammen dabei von Messi ab - und das mit 39 Jahren.
Am Schluss wird aber vermutlich vor allem die Taktik entscheiden, wer sich als Weltmeister krönen darf. Laufen die Argentinier bei ihren Offensiven wie die Franzosen gegen die Spanier ins Leere und schwächeln wie gegen Kap Verde oder kann Messi auch die Spanier verzaubern? Am 19. Juli um 21 Uhr wird es sich weisen.
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