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Final-Einzug

Messi heult – und schreibt weiter Geschichte

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Sein erstes Spiel gegen England krönte Lionel Messi (39) mit dem WM-Finaleinzug.
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Auch wenn er gestern selbst kein Tor geschossen hat: Messi drückte dem Semifinal-Kracher in Atlanta seinen Stempel auf. Sowohl beim 1:1 durch Fernandez, als auch beim 2:1-Siegtreffer durch Lautaro Martinez hatte Messi die Vorarbeit geleistet.

Messi schreibt weiter Geschichte

Nach dem Schlusspfiff ging der beste Spieler aller Zeiten in die mit Tränen in den Augen in die Knie. Dann ließ er sich von den Fans feiern. Was für ein Held!

Messi führt in der Torschützenliste mit 8 Toren und 4 Assists, seinen Allezeit-WM-Rekord (21 Tore) kann er am Sonntag im Finale gegen Barcelona-Nachfolger Lamine Yamal und die Spanier ausbauen.

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