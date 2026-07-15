2:1! England-Schock: Argentinien im WM-Finale

Dramatischer geht es kaum: Mit einem Treffer in der 92. Minute durch Lautaro Martinez hat Titelverteidiger Argentinien das WM-Halbfinale in Atlanta im allerletzten Moment für sich entschieden.

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Lange sah die englische Elf von Trainer Thomas Tuchel nach dem Führungstreffer von Anthony Gordon (55.) wie der Sieger aus. Doch die Südamerikaner bewiesen unglaubliche Moral, erzwangen durch Enzo Fernandez (85.) den verdienten Ausgleich und versetzten den "Three Lions" durch Matinez tief in der Nachspielzeit den ultimativen K.o.-Schlag.

England gegen Argentinien 1 / 6 Argentiniens Torwart im grünen Trikot jubelt mit offenen Armen und ruft laut. © APA/AFP/JUAN MABROMATA © APA/AFP/JEWEL SAMAD © APA/AFP/JUAN MABROMATA

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