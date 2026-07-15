Österreich hat nur gegen die beiden Finalisten verloren

Das große WM-Finale lautet Spanien gegen Argentinien. Österreich hat bei der WM damit nur gegen die zwei Finalteilnehmer verloren.

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Das kann sich doch sehen lassen: Das ÖFB-Team hat sich in Amerika nur den beiden Finalisten geschlagen geben müssen.

Spanien setzte sich mit 2:0 gegen Frankreich durch, Argentinien kämpfte Engand mit 2:1 nieder.

Das 0:2 gegen Argentinien gab's für die ÖFB-Elf in der Gruppenphase, im Sechzehntelfinale wurde es eine klare 0:3-Pleite gegen Spanien.

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Auch interessant: Österreich hatte gegen Spanien einen höheren Expected-Goals-Wert als Frankreich im Halbfinale.