Kuriose WM
Österreich hat nur gegen die beiden Finalisten verloren
Das kann sich doch sehen lassen: Das ÖFB-Team hat sich in Amerika nur den beiden Finalisten geschlagen geben müssen.
Spanien setzte sich mit 2:0 gegen Frankreich durch, Argentinien kämpfte Engand mit 2:1 nieder.
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Das 0:2 gegen Argentinien gab's für die ÖFB-Elf in der Gruppenphase, im Sechzehntelfinale wurde es eine klare 0:3-Pleite gegen Spanien.
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Auch interessant: Österreich hatte gegen Spanien einen höheren Expected-Goals-Wert als Frankreich im Halbfinale.
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