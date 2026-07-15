Fast unbemerkt
Geheime Botschaft: Messi mit grober Unsportlichkeit
Nach dem Hymnen-Skandal - beide Fan-Lager pfiffen lautstark - gab es die nächste unsportliche Szene.
Auch interessant
Während in Atlanta sehr aufgeheizte Stimmung herrschte, goss Messi noch Öl ins Feuer: Beim Handshake der beiden Kapitäne leistete sich der Superstar einen Eklat.
+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++
Messi gab Kane zwar die Hand, doch würdigte den Engländer keines Blickes. Er nahm die Pfiffe der Engländer wohl sehr persönlich.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden