Geheime Botschaft: Messi mit grober Unsportlichkeit

Diese Szene ist fast niemandem aufgefallen! Doch Superstar Lionel Messi verhielt sich bei der Wimpel-Übergabe mit England-Kapitän Harry Kane nicht wie ein Musterschüler.

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Nach dem Hymnen-Skandal - beide Fan-Lager pfiffen lautstark - gab es die nächste unsportliche Szene.

Während in Atlanta sehr aufgeheizte Stimmung herrschte, goss Messi noch Öl ins Feuer: Beim Handshake der beiden Kapitäne leistete sich der Superstar einen Eklat.

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Messi gab Kane zwar die Hand, doch würdigte den Engländer keines Blickes. Er nahm die Pfiffe der Engländer wohl sehr persönlich.