Acht Wechsel, zwei Debüts? So könnte Rangnick gegen Israel aufstellen

Demir vor dem Comeback, zwei Talente vor der Premiere: Rangnicks Umbau eröffnet neue Chancen. So könnte Österreich gegen Israel beginnen.

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Der Aufstieg ist erledigt, jetzt werden die Plätze neu verteilt. Für Österreichs letztes Länderspiel des Jahres gegen Israel am Dienstag (20.45 Uhr, ORF 1) in Debrecen kündigt Ralf Rangnick "viele neue Gesichter" an. Aus dem Team, das gegen Irland den Gruppensieg fixierte, könnte eine fast völlig andere Startelf werden.

Acht Änderungen wären denkbar. In unserer möglichen Aufstellung bleiben nur Konrad Laimer, Kevin Danso und Nicolas Seiwald aus der Anfangsformation gegen Irland übrig. Vorne bekommt Junior Adamu den Platz, dahinter könnten Yusuf Demir und Raul Florucz ihre Chance erhalten.

Drei Spieler bringen fast die ganze Erfahrung mit

Wie groß dieser Umbau wäre, zeigt eine Zahl: Die vorgeschlagene Elf kommt zusammen auf 186 Länderspiele. Allein Laimer, Seiwald und Danso steuern davon 160 bei – rund 86 Prozent. Für die übrigen acht bleiben zusammen gerade einmal 26 Einsätze.

Laimer wäre mit 64 Partien der erfahrenste Nationalspieler dieser Mannschaft, Seiwald hält bei 56, Danso bei 40. Am anderen Ende stehen zwei Spieler, deren ÖFB-Bilanz noch völlig leer ist: Yanik Spalt und Luca Weinhandl.

Michael Gregoritsch sieht in solchen Möglichkeiten den Ertrag des erfolgreichen Herbsts. "Wir sind in der Lage, dass wir aus einem Nations-League-Spiel quasi ein Testspiel machen und Spieler zu Einsätzen kommen, die ihr Debüt geben oder noch nie von Beginn an gespielt haben. Das ist nicht selbstverständlich."

Zwei Teenager könnten erstmals auflaufen

Spalt hat gerade erst die nächste Tür im Vereinsfußball aufgestoßen. Beim 1:0 gegen Bremen am 7. November stand der 19-Jährige erstmals in Stuttgarts Bundesliga-Startelf. Insgesamt kommt er auf drei Ligaeinsätze. In unserer Variante besetzt er die linke Seite der Abwehr.

Noch jünger ist Weinhandl. Der 17-Jährige hat für Sturm Graz bereits elf Ligaspiele absolviert, ein Tor erzielt und eines vorbereitet. Christoph Baumgartner beeindruckt beim Talent besonders die Reife.

"Er ist ein außergewöhnlich talentierter Spieler, der extrem klar ist", sagt der Leipzig-Profi. "Ich bin sicher, dass er seinen Weg gehen wird. Er muss verletzungsfrei bleiben, und der Rest wird kommen."

Neben Weinhandl könnten Seiwald und Sascha Horvath das Mittelfeld bilden. Der LASK-Kapitän bringt zwölf Ligaeinsätze, ein Tor und drei Vorlagen mit. Für Österreich hat der 30-Jährige bisher erst zweimal gespielt. Xaver Schlager und Alexander Prass sind wegen Muskelverletzungen im Oberschenkel bereits abgereist.

© Grafik: oe24

Demir liefert, Florucz trifft alle 103 Minuten

Für Demir wäre schon eine Einwechslung ein besonderer Moment. Sein bisher letztes A-Länderspiel liegt mehr als fünf Jahre zurück. Bei Rapid hat er sich mit fünf Toren und vier Assists in zwölf Ligapartien für die Rückkehr empfohlen. In allen zwölf Spielen stand er von Beginn an auf dem Platz.

Auch Florucz bringt Tore mit: Fünf Treffer gelangen ihm für Union Saint-Gilloise in der belgischen Liga – bei nur 516 Einsatzminuten. Rechnerisch trifft er damit alle 103 Minuten.

Die beiden könnten hinter Adamu beginnen. Der Schalke-Angreifer hält in der deutschen Bundesliga bei sieben Einsätzen, einem Tor und einer Vorlage. Fünfmal durfte er von Beginn an ran. Gegen Israel wäre er eine Alternative zu Gregoritsch und Irland-Siegtorschütze Sasa Kalajdzic.

Wiegele im Tor, Affengruber neben Danso

Auch zwischen den Pfosten ist ein Wechsel denkbar. Florian Wiegele kommt für Viktoria Pilsen auf 13 Ligaspiele und 1.170 Minuten. Er könnte Alexander Schlager ablösen und sein drittes A-Länderspiel bestreiten.

Vor ihm wäre David Affengruber ein Kandidat für die Innenverteidigung neben Danso. Seine sieben Premier-League-Einsätze für Fulham absolvierte er jeweils über die volle Distanz. Laimer könnte rechts verteidigen.

Baumgartner könnte nach seinem 75-Minuten-Einsatz gegen Irland zunächst eine Pause bekommen. Beschwerden hatte er danach keine. "Ich habe mich echt gut gefühlt und es ist mir auch am Tag danach sehr gut gegangen", berichtete er.

Geisterspiel in Debrecen

Rangnicks Kommandos dürften diesmal auch ohne große Lautstärke ankommen: Im rund 20.000 Zuschauer fassenden Stadion in Debrecen droht Geisterspiel-Atmosphäre. Knapp 300 Tickets gingen an ÖFB-Fans. Israels bisherige Nations-League-Heimspiele im ungarischen Ausweichquartier verfolgten gerade einmal 319 Zuschauer gegen Irland und 440 gegen den Kosovo.