Spanien provoziert mit WM-Pokal – so antwortet Kane

Spaniens Pokal-Präsentation stachelt England an. Nach dem 3:2 in Madrid verrät Harry Kane, was den Weltmeister-Bezwinger zusätzlich motivierte.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Erst stand der WM-Pokal im Mittelpunkt, dann Harry Kane. Spanien präsentierte vor dem Nations-League-Duell mit England in Madrid die Trophäe des amtierenden Weltmeisters. Die Gäste schauten zu – und nahmen offenbar mehr mit als ein schönes Erinnerungsbild.

"Die Präsentation des WM-Pokals hat uns noch hungriger gemacht", sagte Kane nach Englands 3:2-Auswärtssieg gegenüber Sky Sports. Der Bayern-Stürmer hatte selbst dafür gesorgt, dass auf die spanische Feier ein ziemlich ungemütlicher Abend folgte.

England zieht auf 3:0 davon

Kurz vor der Pause brachte Kane die Mannschaft von Thomas Tuchel per Elfmeter in Führung. Nach dem Seitenwechsel trafen auch Ezri Konsa und Ben White. England führte beim Welt- und Europameister mit 3:0.

Doch aus dem vermeintlich komfortablen Vorsprung wurde noch eine Zitterpartie. Elliot Anderson sah die Rote Karte, Spanien kam zurück: Mikel Oyarzabal verkürzte per Elfmeter, Nico Williams traf zum 2:3. Plötzlich musste England um einen Sieg kämpfen, der zuvor schon zum Greifen nahe gewesen war.

Nach 43 Pflichtspielen ist Spaniens Serie gerissen

Die Gäste hielten stand und revanchierten sich für das erste Nations-League-Duell im September. Damals hatte Spanien in England ebenfalls mit 3:2 gewonnen.

Diesmal gehörte der Abend Kane und seinen Kollegen. Für Spanien endete mit der Heimniederlage eine Serie von 43 Pflichtspielen ohne Niederlage.

Unai Simón präsentiert den WM-Pokal – und liefert England laut Kane zusätzliche Motivation. © APA/AFP/THOMAS COEX

Spaniens Presse zerlegt den Weltmeister

Den Pokal gezeigt, drei Tore kassiert – und dann auch noch diese Schlagzeilen: "England frisst den Weltmeister", titelt AS. Die Zeitung spricht vom schwersten Rückschlag der Ära von Teamchef Luis de la Fuente. La Razón legt nach: "England holt Spanien auf die Erde zurück."

Auf der Insel schmeckt der Erfolg dafür umso süßer. Sky Sports feiert einen "berühmten Sieg" und schwärmt von Englands "sensationeller" erster Stunde. Die englischen Fans hatten schon vor dem Anpfiff wenig Lust auf Spaniens große Pokal-Show: Laut The Sun begleiteten sie die Präsentation der WM-Trophäe mit Buhrufen.