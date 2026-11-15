Bitter! Raimann verletzt sich bei Sieg seiner Colts

Footballer Bernhard Raimann ist beim 24:22-Heimsieg seiner Indianapolis Colts gegen die Miami Dolphins wegen einer Gehirnerschütterung ausgewechselt worden.

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Der Offensive Tackle aus Wien musste das Feld am Sonntag im Aufeinandertreffen zweier Nachzügler im ersten Viertel verlassen und konnte beim dritten Sieg seines Teams im zehnten NFL-Saisonspiel nicht lange mitwirken. Die Colts jubelten über das erste Erfolgserlebnis nach fünf Pleiten, Miami kassierte die achte Niederlage.

Für Raimann ist es die bereits dritte Gehirnerschütterung in seiner fünfjährigen NFL-Laufbahn. Der 28-jährige Left Tackle spielt in dieser Saison mit einem gepolsterten Helm ("Guardian Cap"), der Kopfverletzungen verringern soll. Nun droht Raimann für das Division-Duell in der AFC South bei den Houston Texans in der Nacht auf Freitag (2.15 Uhr MEZ) auszufallen.

Für die im Umbau befindlichen Colts ist die Verletzung des rot-weiß-roten Football-Aushängeschilds ein weiterer Rückschlag. Zuletzt hatte Indianapolis die Starspieler Quenton Nelson und DeForest Buckner für Draftpicks abgegeben, zu Wochenbeginn folgten mit Keenan Allen (San Francisco 49ers) und Josh Downs (Kansas City Chiefs) die beiden nominell besten Colts-Passempfänger der Saison. Running Back Jonathan Taylor, bei vielen Teams heiß begehrt, blieb jedoch in Indianapolis.

Lions gewannen München-Gastspiel

In München entschieden die Detroit Lions das einseitige Duell gegen die New England Patriots im Rahmen der International Series klar mit 35:10 für sich. Bei den Lions erlebte der deutsche Lokalmatador Amon-Ra St. Brown mit zwei gefangenen Touchdowns ein traumhaftes Heimspiel. Die Patriots mussten früh den verletzungsbedingten Ausfall von Quarterback Drake Maye hinnehmen, Lions-Star-Verteidiger Aidan Hutchinson zog sich indes eine Knieblessur nach einem Jubelsprung zu.

Während der Begegnung vor 70.225 Zuschauern in der Allianz Arena, in der DJ Ötzi zwischendurch die Stimmung aufheizte, wurde das österreichische U15-Mixed-Nationalteam im Flag Football für den Gewinn des EM-Titels 2026 am Spielfeldrand mit einer Prämie in Höhe von 5.000 Euro geehrt. Flag Football ist die kontaktlose und 2028 erstmals olympische Variante der Sportart.