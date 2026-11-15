Bayern-Kultspieler Mario Basler rettet Unfallfahrer das Leben

Ex-Fußballstar Mario Basler hat auf einer deutschen Autobahn gemeinsam mit anderen Ersthelfern einem verunfallten Autofahrer das Leben gerettet.

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Der schwere Unfall ereignete sich am Freitag auf der A63 bei Kirchheimbolanden in Rheinland-Pfalz, als ein 59-jähriger Autofahrer nach einem mutmaßlichen medizinischen Notfall mehrfach gegen die Mittelschutzplanken prallte, mit einem anderen Fahrzeug kollidierte und im Straßengraben landete.

Mario Basler, der einstige Bayern-Star und heutiger TV-Experte bei "Sport 1", der sich auf dem Weg nach Braunschweig befand, fuhr geistesgegenwärtig rechts heran, entdeckte den nicht mehr atmenden Fahrer mit offenen Augen im Wagen und zog ihn gemeinsam mit weiteren Helfern aus dem Auto, um sofort mit der Reanimation zu beginnen.

Unterstützung bei Reanimation

Während ein junger Helfer die Wiederbelebung mit einer Beatmungsmaske unterstützte, trafen nach rund zehn bis 15 Minuten Polizei und Rettungskräfte ein, woraufhin der Verletzte per Hubschrauber abtransportiert wurde und Basler seine Weiterfahrt fortsetzen konnte.

Der Vorfall beschäftigte den ehemaligen Profi-Kicker auch während der weiteren Fahrt, wenngleich er nicht traumatisiert zurückblieb. Kritisch äußerte er sich darüber, dass zahlreiche andere Autofahrer an der Unfallstelle einfach vorbeigefahren waren. Für ihn selbst stand die Hilfeleistung außer Frage, auch wenn er Ängste anderer Personen nachvollziehen kann.