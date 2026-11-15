Schinkels: "Kein Grund für viel Euphorie"

oe24-Experte Frenkie Schinkels betrachtet Österreichs Aufstieg in der Nations League mit gemischten Gefühlen.

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Schinkels freut sich, dass Österreich in Zukunft wieder im Nations-League-Konzert der Großen mitgeigen darf und meint: "Ich hoffe, dass damit ein Ruck durch die Mannschaft geht." Denn die Leistung gegen die Iren gab, so der ehemalige Teamspieler, keinen Grund "für zu viel Euphorie."

Wir sollten vielmehr dankbar sein für das "3-Punkte-Geschenk und dass uns ein Stolpertor zum Sieg verholfen hat."

Für Schinkels hat der Countdown für die EM 2028 inklusive Qualifikation schon jetzt begonnen: "Jetzt müssen die Jungs alles geben, um das System Rangnick umzusetzen, und wie ich sie kenne, werden sie das auch."

"Offensive bleibt unsere größte Baustelle"

Wobei, so Schinkels, "die Offensive unsere größte Baustelle bleibt". Das Irland-Spiel habe gezeigt, "wie sehr wir dabei von Christoph Baumgartner abhängig sind". Die Rückkehr des Leipzig-Stars war trotz vernebelter Chancen "ein Lichtblick". Zudem hofft der oe24-Experte, dass Dortmund-Star Marcel Sabitzer seinen "Karenz-Urlaub" beim Team bald beendet: "Gerade er als Kapitän sollte vorangehen."