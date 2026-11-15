oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

oe24-Experte

Schinkels: "Kein Grund für viel Euphorie"

Sport Redaktion
von
Frenkie Schinkels
© oe24
oe24-Experte Frenkie Schinkels betrachtet Österreichs Aufstieg in der Nations League mit gemischten Gefühlen.
OE24 auf Google bevorzugen

Schinkels freut sich, dass Österreich in Zukunft wieder im Nations-League-Konzert der Großen mitgeigen darf und meint: "Ich hoffe, dass damit ein Ruck durch die Mannschaft geht." Denn die Leistung gegen die Iren gab, so der ehemalige Teamspieler, keinen Grund "für zu viel Euphorie."

Wir sollten vielmehr dankbar sein für das "3-Punkte-Geschenk und dass uns ein Stolpertor zum Sieg verholfen hat."

Auch interessant

USA ziehen drei Flugzeugträger vor dem Iran zusammen

"Rangnicks Stadion schießt leider keine Tore"

Gregerl rechnet mit Kritikern ab: »Werde ihm persönlich schreiben«

Für Schinkels hat der Countdown für die EM 2028 inklusive Qualifikation schon jetzt begonnen: "Jetzt müssen die Jungs alles geben, um das System Rangnick umzusetzen, und wie ich sie kenne, werden sie das auch."

"Offensive bleibt unsere größte Baustelle"

Wobei, so Schinkels, "die Offensive unsere größte Baustelle bleibt". Das Irland-Spiel habe gezeigt, "wie sehr wir dabei von Christoph Baumgartner abhängig sind". Die Rückkehr des Leipzig-Stars war trotz vernebelter Chancen "ein Lichtblick". Zudem hofft der oe24-Experte, dass Dortmund-Star Marcel Sabitzer seinen "Karenz-Urlaub" beim Team bald beendet: "Gerade er als Kapitän sollte vorangehen."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nr. 1 in Europa: ÖFB hängt Frankreich & Italien ab

Mann mit Pistole stürmt Schulhof

Mutter findet zwei tote Kinder in Wohnung des Vaters

ARBÖ warnt vor Wiener Stau-Horror zu Pfingsten

Pochettino schockt mit ManUnited-Trainerstab

ManCity-Skandal: Haaland bricht sein Schweigen

China forschte im Labor doch mit Fledermäusen

Schinkels: "Kein Grund für viel Euphorie"

Sacher-Hotels kündigen per heute 140 Mitarbeiter

Ronaldinho feiert mit 46 Jahren sein Profi-Comeback