Finanzbetrug
ManCity-Skandal: Haaland bricht sein Schweigen
Der Norweger ist ganz klar das Aushängeschild der Skyblues, wenig überraschend wartete die Medienlandschaft wie ein Bissen Brot auf eine Reaktion des Norwegers auf das Urteil.
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Bislang blieb der 26-Jährige hartnäckig, nun ließ er erstmals einen Blick in seine Gefühlswelt zu.
Auch Zwangsabtieg steht im Raum
Sein Vertrag läuft noch bis 2034, bei den noch nicht festgelegten Strafen war aber sogar von Zwangsabstieg die Rede und die Frage aufgeworfen, ob die Verträge dann überhaupt noch gültig wären.
Im Zuge der Länderspielpause sprach der dänische TV-Sender "TV2 Sport" Haaland auf die Causa an. Seine Antwort: "Es ist ein Rechtsstreit, eine Angelegenheit zwischen der Premier League und Manchester City."
Haaland "weiß nicht viel darüber"
Da er im untersuchten Zeitraum zwischen 2009 und 2018 noch bei Byrne spielte, sei es ein "bisschen schwierig, darauf zu antworten, weil ich nicht viel darüber weiß". Stattdessen konzentriere er sich auf seine Leistungen für ManCity.
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