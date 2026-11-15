ÖFB antwortet auf Rapid-Veto: Jetzt droht EM-Blamage

Rapids Mitglieder wollen keine U21-EM im Allianz Stadion. Der ÖFB muss nun reagieren – und fürchtet einen Imageschaden vor der UEFA-Entscheidung.

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Rapid sagt Nein zur U21-EM 2029 – und bringt damit den ÖFB in Schwierigkeiten. Obwohl die Hütteldorfer Vereinsführung das Allianz Stadion bereits als Spielort zugesagt hatte, stimmten die Mitglieder am Samstagabend mehrheitlich dagegen. Für Österreichs Bewerbung um die Endrunde ist das ein Rückschlag. Jetzt meldet sich der ÖFB zu Wort.

Geschäftsführer Bernhard Neuhold macht deutlich, dass zunächst Rapid am Zug ist. Gleichzeitig muss der Verband die UEFA über die neue Situation informieren. Und die Zeit drängt: Bereits am 7. Dezember fällt die Entscheidung über den EM-Gastgeber.

ÖFB-Boss: »Jetzt hängt es davon ab, wie Rapid umgeht«

"Das Ergebnis ist von uns zur Kenntnis zu nehmen. Jetzt hängt es davon ab, wie Rapid mit dem Beschluss der Hauptversammlung umgeht", erklärte Neuhold.

Der ÖFB will nun prüfen, welche Folgen das Mitgliedervotum für die bereits getroffenen Vereinbarungen hat.

"Es gilt auch zu klären, welche Szenarien und Konsequenzen angesichts der aufrechten Vereinbarung möglich wären", betonte der Geschäftsführer.

Denn die Rapid-Führung hatte dem ÖFB ursprünglich grünes Licht gegeben und sämtliche erforderlichen Unterlagen für die Bewerbung übermittelt. Auf dieser Grundlage wurde das Allianz Stadion als einer von acht möglichen Austragungsorten bei der UEFA eingereicht.

UEFA muss über Rapid-Veto informiert werden

Jetzt muss sich der ÖFB mit einer heiklen Frage beschäftigen: Was passiert, wenn Rapid trotz der bestehenden Vereinbarung bei seinem Nein bleibt?

"Wir müssen besprechen, welche Auswirkungen dieser Beschluss möglicherweise für uns hat und die UEFA informieren, dass es da ein potenzielles Thema gibt", sagte Neuhold.

Die Lage sei "natürlich unerfreulich". Zunächst wolle man aber mit allen Beteiligten Gespräche führen.

Eine Entscheidung über den Verbleib des Allianz Stadions in der Bewerbung muss laut Neuhold spätestens bis zum kommenden Wochenende fallen.

ÖFB fürchtet Imageschaden vor Spanien-Duell

Rein rechnerisch könnte Österreich das Rapid-Stadion ersetzen oder streichen. Die UEFA verlangt für die U21-EM sechs bis acht Spielstätten. Österreich hat acht Arenen eingereicht.

Doch so einfach ist die Sache nicht. Das Allianz Stadion ist die größte der vorgeschlagenen Spielstätten und wäre damit auch ein naheliegender Kandidat für das Finale gewesen.

Ein kurzfristiger Rückzug könnte Österreichs Chancen im Duell mit Mitbewerber Spanien beschädigen.

"Es wäre kein Renommee, wenn wir kurzfristig argumentieren müssten, dass wir ein Stadion aus der Bewerbung rausnehmen", räumte Neuhold ein.

Block West gibt den Ausschlag

Hinter dem Nein der Rapid-Mitglieder steckt vor allem die Sorge um die eigene Heimstätte. Insbesondere der Block West, das Herzstück der aktiven Fanszene, könnte bei internationalen Spielen von gegnerischen Anhängern beschädigt oder verunstaltet werden, befürchten die Mitglieder.

Für die EM-Bewerbung hatte der ÖFB neben Rapid auch die Stadien von Austria Wien, LASK, St. Pölten, Blau-Weiß Linz, Wacker Innsbruck, Ried und Altach genannt.

Die Unterlagen wurden bereits am 21. September bei der UEFA eingereicht. Am 7. Dezember entscheidet das UEFA-Exekutivkomitee zwischen Österreich und Spanien über die Vergabe der U21-EM 2029.