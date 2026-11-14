Erst ÖFB-Comeback, jetzt macht Rapid Demir-Deal fix

Für Yusuf Demir läuft es wieder rund: Nach fünf Jahren ist er zurück im ÖFB-Team. Jetzt hat Rapid auch seine Zukunft langfristig geklärt.

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Erst die Rückkehr ins Nationalteam, jetzt der nächste große Schritt in seiner Karriere: Für Yusuf Demir könnte die Woche kaum besser laufen. Der 23-Jährige steht erstmals seit fünf Jahren wieder im Kader des ÖFB-Teams und kann auf einen Einsatz gegen Irland hoffen. Noch vor dem Nations-League-Schlager am Samstagabend (20.45 Uhr, Raiffeisen Arena Linz) machte Rapid bei seinem Offensivstar Nägel mit Köpfen. Demir verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2031.

Die Hütteldorfer verkündeten die Einigung im Rahmen ihrer Ordentlichen Hauptversammlung. Für Sportchef Markus Katzer ist es ein wichtiger Erfolg. Schließlich hat sich Demir nach schwierigen Jahren im Ausland wieder zu einem der begehrtesten Spieler der Bundesliga entwickelt.

Von der Abrufliste zurück ins ÖFB-Team

Noch vor zwei Wochen hatte Teamchef Ralf Rangnick Demir trotz seiner starken Leistungen nicht in den ursprünglichen Kader berufen. Erst die verletzungsbedingten Absagen von Marco Grüll und Carney Chukwuemeka öffneten dem Rapidler die Tür.

Damit steht Demir erstmals seit Oktober 2021 wieder im Aufgebot. Damals hatte er beim 2:0-Auswärtssieg gegen die Färöer sein bisher letztes Länderspiel bestritten. Insgesamt hält er bei vier Einsätzen für Österreich.

Sein Comeback kommt nicht von ungefähr. In 19 Pflichtspielen der laufenden Saison sammelte Demir sieben Tore und acht Assists. Mit 15 direkten Torbeteiligungen zählt er zu den wichtigsten Offensivspielern von Bundesliga-Tabellenführer Rapid.

Katzer gewinnt den Poker um Demir

Die Vertragsverlängerung hatte sich bereits seit Wochen abgezeichnet. Katzer bezeichnete eine langfristige Bindung des 23-Jährigen Anfang November als oberste Priorität. Schließlich hatten Demirs Leistungen auch wieder das Interesse ausländischer Klubs geweckt.

Doch diesmal entschied sich der Wiener gegen ein neuerliches Abenteuer im Ausland. Stattdessen verlängerte er seinen ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag gleich um vier weitere Saisonen.

"Wir haben immer daran geglaubt, dass Yusuf Demir wieder ein enorm wichtiger Teil unserer Mannschaft werden kann", erklärte Katzer. Dass sich der Offensivspieler aktuell stärker denn je präsentiere, mache den Klub stolz.

Auch Demir zeigte sich zufrieden: "Ich freue mich sehr, dass wir schon so zeitgerecht eine gemeinsame Lösung für eine längere Zusammenarbeit gefunden haben."

Foto anlässlich der Vertragsunterzeichnung von Yusuf Demir mit GF Sport Markus Katzer im November 2026 © SK Rapid

Nach Barcelona-Abenteuer wieder obenauf

Demirs Karriere hatte einst einen rasanten Aufstieg genommen. Mit 16 Jahren debütierte er für Rapid in der Bundesliga, 2021 folgte der spektakuläre Wechsel zum FC Barcelona. Doch weder bei den Katalanen noch später bei Galatasaray Istanbul und dem FC Basel konnte er die hohen Erwartungen dauerhaft erfüllen.

Im Februar kehrte er schließlich zu seinem Jugendverein zurück. Unter Trainer Johannes Hoff Thorup fand Demir nicht nur zu seiner spielerischen Stärke, sondern auch zu körperlicher Stabilität.

Jetzt ist der frühere Hoffnungsträger wieder eine Schlüsselfigur bei Rapid und zurück im Kreis der Nationalmannschaft.